Ο «χάρτης» του εγκεφάλου από τη γέννηση μέχρι τα 108 με ελληνική υπογραφή – Τι δείχνει για γήρανση και νόσους

Ένας νέος «χάρτης» του εγκεφάλου σε περισσότερα από 6,3 εκατ. εγκεφαλικά κύτταρα αποκαλύπτει πώς μεταβάλλεται ο εγκέφαλος από τη βρεφική ηλικία έως τα 108 και τι διαφοροποιείται στις περιπτώσεις των νόσων Αλτσχάιμερ, Πάρκινσον και άλλων παθήσεων