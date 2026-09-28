Ο «χάρτης» του εγκεφάλου από τη γέννηση μέχρι τα 108 με ελληνική υπογραφή – Τι δείχνει για γήρανση και νόσους
Ο «χάρτης» του εγκεφάλου από τη γέννηση μέχρι τα 108 με ελληνική υπογραφή – Τι δείχνει για γήρανση και νόσους
Ένας νέος «χάρτης» του εγκεφάλου σε περισσότερα από 6,3 εκατ. εγκεφαλικά κύτταρα αποκαλύπτει πώς μεταβάλλεται ο εγκέφαλος από τη βρεφική ηλικία έως τα 108 και τι διαφοροποιείται στις περιπτώσεις των νόσων Αλτσχάιμερ, Πάρκινσον και άλλων παθήσεων
Τι αλλάζει στον ανθρώπινο εγκέφαλο από τη βρεφική ηλικία έως τα βαθιά γεράματα και τι διαφοροποιείται όταν εμφανίζεται μια νευρολογική ή ψυχιατρική νόσος; Μια μεγάλης κλίμακας ερευνητική προσπάθεια, με επικεφαλής τον Έλληνα επιστήμονα Δρ. Πάνο Ρούσσο, διευθυντής του Center for Disease Neurogenomics στην Ιατρική Σχολή Icahn του Mount Sinai στη Νέα Υόρκη. Επιχειρεί να δώσει απαντήσεις, δημιουργώντας έναν εξαιρετικά λεπτομερή «χάρτη» της γονιδιακής δραστηριότητας του εγκεφάλου.
Μέσα από 9 ξεχωριστές μελέτες, οι επιστήμονες ανέλυσαν περισσότερους από 6,3 εκατομμύρια πυρήνες εγκεφαλικών κυττάρων, εστιάζοντας στον προμετωπιαίο φλοιό: Πρόκειται για την περιοχή πίσω από το μέτωπο που διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων, τον σχεδιασμό, τη συναισθηματική ρύθμιση και την προσαρμογή της συμπεριφοράς. Είναι, παράλληλα, μια περιοχή που επηρεάζεται τόσο από τη γήρανση, όσο και από νευροεκφυλιστικές και ψυχιατρικές διαταραχές. Τα ευρήματα δημοσιεύθηκαν στο Nature.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Μέσα από 9 ξεχωριστές μελέτες, οι επιστήμονες ανέλυσαν περισσότερους από 6,3 εκατομμύρια πυρήνες εγκεφαλικών κυττάρων, εστιάζοντας στον προμετωπιαίο φλοιό: Πρόκειται για την περιοχή πίσω από το μέτωπο που διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων, τον σχεδιασμό, τη συναισθηματική ρύθμιση και την προσαρμογή της συμπεριφοράς. Είναι, παράλληλα, μια περιοχή που επηρεάζεται τόσο από τη γήρανση, όσο και από νευροεκφυλιστικές και ψυχιατρικές διαταραχές. Τα ευρήματα δημοσιεύθηκαν στο Nature.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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