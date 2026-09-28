Μην «σπάτε» τα σπυράκια: 5 tips των ειδικών για υγιές εφηβικό δέρμα – Οι τάσεις του TikTok που απομυθοποιούν
Μην «σπάτε» τα σπυράκια: 5 tips των ειδικών για υγιές εφηβικό δέρμα – Οι τάσεις του TikTok που απομυθοποιούν
Οι περίπλοκες ρουτίνες περιποίησης και το πρότυπο της αψεγάδιαστης επιδερμίδας κυριαρχούν στα social media – Δύο δερματολόγοι εξηγούν τι πραγματικά χρειάζεται το εφηβικό δέρμα
Ένα κινητό ακουμπισμένο δίπλα στον καθρέφτη, μια σειρά από μπουκαλάκια, serum, μάσκες και κρέμες και στην οθόνη ένα βίντεο TikTok. Για πολλούς εφήβους, η καθημερινή περιποίηση του προσώπου έχει μετατραπεί σε μία πολύπλοκη ρουτίνα πολλών βημάτων, συχνά διαμορφωμένη από τις τάσεις που προβάλλουν οι influencers και υπόσχονται αψεγάδιαστο και λαμπερό δέρμα.
Μόνο που το πραγματικό εφηβικό δέρμα έχει πόρους, μαύρα στίγματα, κοκκινίλες και σπυράκια. Και αυτό είναι φυσιολογικό. Οι δερματολόγοι Dr Jonathan Kentley και Dr Zainab Laftah ότι η επιδίωξη της «τελειότητας» που προβάλλεται στα social media όχι μόνο δημιουργεί μη ρεαλιστικές προσδοκίες, αλλά μπορεί να οδηγήσει τους εφήβους στη χρήση πολλών και ισχυρών προϊόντων που τελικά ερεθίζουν το δέρμα.
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Μόνο που το πραγματικό εφηβικό δέρμα έχει πόρους, μαύρα στίγματα, κοκκινίλες και σπυράκια. Και αυτό είναι φυσιολογικό. Οι δερματολόγοι Dr Jonathan Kentley και Dr Zainab Laftah ότι η επιδίωξη της «τελειότητας» που προβάλλεται στα social media όχι μόνο δημιουργεί μη ρεαλιστικές προσδοκίες, αλλά μπορεί να οδηγήσει τους εφήβους στη χρήση πολλών και ισχυρών προϊόντων που τελικά ερεθίζουν το δέρμα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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