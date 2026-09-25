Κακή σχέση, τέλειο σεξ: Γιατί συμβαίνει – Η επιστήμη εξηγεί το παράδοξο
Κακή σχέση, τέλειο σεξ: Γιατί συμβαίνει – Η επιστήμη εξηγεί το παράδοξο
Η έντονη σεξουαλική χημεία δεν αποτελεί απαραίτητα ένδειξη μιας ευτυχισμένης σχέσης - Μια ειδικός εξηγεί πώς η ανασφάλεια, η ανάγκη για εγγύτητα και το πάθος μπορούν να δημιουργήσουν ένα φαινομενικά παράδοξο σκηνικό
Ίσως το έχετε βιώσει από πρώτο χέρι: να βρίσκεστε σε μια σχέση που, για διάφορους λόγους, απλώς δεν είναι καλή. Κάπου μέσα σας γνωρίζετε ότι πιθανότατα δεν πρόκειται να λειτουργήσει. Παρόλα αυτά, το σεξ είναι όχι μόνο εκπληκτικό, αλλά μπορεί και να μιλάμε για για μερικές από τις καλύτερες σεξουαλικές εμπειρίες που είχατε ποτέ.
Πώς γίνεται μια προβληματική σχέση να συνυπάρχει με μια εξαιρετική σεξουαλική ζωή; Το ερώτημα εξετάζει σε άρθρο της στο Psychology Today η Alicia M. Walker, Ph.D., κοινωνιολόγος που ειδικεύεται στις στενές σεξουαλικές σχέσεις. Όπως επισημαίνει, η επιστήμη δεν έχει εξετάσει άμεσα εάν και γιατί το σεξ μπορεί να είναι εξαιρετικό μέσα σε μια κακή σχέση. Ωστόσο, έρευνες για την προσκόλληση, τα σεξουαλικά κίνητρα και το πάθος προσφέρουν ορισμένες ενδιαφέρουσες απαντήσεις.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Πώς γίνεται μια προβληματική σχέση να συνυπάρχει με μια εξαιρετική σεξουαλική ζωή; Το ερώτημα εξετάζει σε άρθρο της στο Psychology Today η Alicia M. Walker, Ph.D., κοινωνιολόγος που ειδικεύεται στις στενές σεξουαλικές σχέσεις. Όπως επισημαίνει, η επιστήμη δεν έχει εξετάσει άμεσα εάν και γιατί το σεξ μπορεί να είναι εξαιρετικό μέσα σε μια κακή σχέση. Ωστόσο, έρευνες για την προσκόλληση, τα σεξουαλικά κίνητρα και το πάθος προσφέρουν ορισμένες ενδιαφέρουσες απαντήσεις.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα