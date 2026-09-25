Κακή σχέση, τέλειο σεξ: Γιατί συμβαίνει – Η επιστήμη εξηγεί το παράδοξο

Η έντονη σεξουαλική χημεία δεν αποτελεί απαραίτητα ένδειξη μιας ευτυχισμένης σχέσης - Μια ειδικός εξηγεί πώς η ανασφάλεια, η ανάγκη για εγγύτητα και το πάθος μπορούν να δημιουργήσουν ένα φαινομενικά παράδοξο σκηνικό