«Μυγάκια», λάμψεις και ξηροφθαλμία – 7 συμπτώματα στα μάτια που δεν πρέπει να αγνοήσουμε

Από τα «μυγάκια» και τις λάμψεις μέχρι τη θολή όραση και τις γραμμές που... κυματίζουν, οι ειδικοί εξηγούν ποιες αλλαγές είναι αναμενόμενες και ποιες χρειάζονται έλεγχο