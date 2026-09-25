«Μυγάκια», λάμψεις και ξηροφθαλμία – 7 συμπτώματα στα μάτια που δεν πρέπει να αγνοήσουμε
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«Μυγάκια», λάμψεις και ξηροφθαλμία – 7 συμπτώματα στα μάτια που δεν πρέπει να αγνοήσουμε

Από τα «μυγάκια» και τις λάμψεις μέχρι τη θολή όραση και τις γραμμές που... κυματίζουν, οι ειδικοί εξηγούν ποιες αλλαγές είναι αναμενόμενες και ποιες χρειάζονται έλεγχο

«Μυγάκια», λάμψεις και ξηροφθαλμία – 7 συμπτώματα στα μάτια που δεν πρέπει να αγνοήσουμε
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Ο James Byczek βρισκόταν για δείπνο όταν νόμιζε ότι είδε μια μύγα να κινείται στο δωμάτιο. Κανείς άλλος δεν την έβλεπε. Λίγο αργότερα, αυτό που έμοιαζε με μικρό στίγμα μετατράπηκε σε μια παχιά, σπειροειδή μαύρη γραμμή στο αριστερό του μάτι. Μέσα σε τρεις ημέρες, ο 56χρονος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για αποκόλληση αμφιβληστροειδούς.

Η συγκεκριμένη περίπτωση δείχνει πόσο εύκολο είναι να αποδώσει κανείς μια αλλαγή στην κούραση ή απλώς στην ηλικία. Όμως, όπως εξηγούν ειδικοί στη The Washington Post, δεν είναι όλες οι μεταβολές αθώες.

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Σαβίνα Αποστολοπούλου
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