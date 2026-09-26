Αδυνάτισμα: Τι ώρα να τρώμε πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό – Ποιο είναι το ιδανικό ωράριο γευμάτων
Αδυνάτισμα: Τι ώρα να τρώμε πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό – Ποιο είναι το ιδανικό ωράριο γευμάτων
Δεν έχει σημασία μόνο τι τρώμε αλλά και πότε - Διαιτολόγος εξηγεί γιατί το πρωινό καλό είναι να μην αργεί και πόσες ώρες πριν από τον ύπνο πρέπει να ολοκληρώνεται το βραδινό
Μετράμε θερμίδες, προσέχουμε τη ζάχαρη και τα λιπαρά, αναζητούμε περισσότερες φυτικές ίνες και πρωτεΐνη. Υπάρχει, όμως, μία ακόμη παράμετρος της διατροφής που συγκεντρώνει ολοένα μεγαλύτερο επιστημονικό ενδιαφέρον και δεν είναι άλλη από την ώρα των γευμάτων.
Νέα δεδομένα υποδεικνύουν ότι η κατανομή των γευμάτων μέσα στην ημέρα μπορεί να επηρεάζει το βάρος, την όρεξη και τον μεταβολισμό. Η γενική κατεύθυνση που προκύπτει είναι μάλλον ξεκάθαρη: να μεταφέρουμε μεγαλύτερο μέρος του φαγητού μας νωρίτερα μέσα στην ημέρα και να αποφεύγουμε να αφήνουμε τις περισσότερες θερμίδες για το βράδυ. Πόσο μεγάλη διαφορά μπορεί, όμως, να κάνει η τακτική;
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Νέα δεδομένα υποδεικνύουν ότι η κατανομή των γευμάτων μέσα στην ημέρα μπορεί να επηρεάζει το βάρος, την όρεξη και τον μεταβολισμό. Η γενική κατεύθυνση που προκύπτει είναι μάλλον ξεκάθαρη: να μεταφέρουμε μεγαλύτερο μέρος του φαγητού μας νωρίτερα μέσα στην ημέρα και να αποφεύγουμε να αφήνουμε τις περισσότερες θερμίδες για το βράδυ. Πόσο μεγάλη διαφορά μπορεί, όμως, να κάνει η τακτική;
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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