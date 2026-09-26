Αδυνάτισμα: Τι ώρα να τρώμε πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό – Ποιο είναι το ιδανικό ωράριο γευμάτων

Δεν έχει σημασία μόνο τι τρώμε αλλά και πότε - Διαιτολόγος εξηγεί γιατί το πρωινό καλό είναι να μην αργεί και πόσες ώρες πριν από τον ύπνο πρέπει να ολοκληρώνεται το βραδινό