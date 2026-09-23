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Γιατί οι Ιάπωνες δεν βιάζονται να χωρίσουν τα παιδιά όταν τσακώνονται – Τι είναι η μέθοδος «mimamoru»
YGEIAMOU.GR
Ιαπωνία Τσακωμός

Γιατί οι Ιάπωνες δεν βιάζονται να χωρίσουν τα παιδιά όταν τσακώνονται – Τι είναι η μέθοδος «mimamoru»

Μια διαφορετική παιδαγωγική προσέγγιση αντιμετωπίζει τις μικρές συγκρούσεις ως ευκαιρίες μάθησης: Οι ενήλικες παρατηρούν, περιμένουν και παρεμβαίνουν όταν χρειάζεται - Τι έδειξε η μελέτη

Γιατί οι Ιάπωνες δεν βιάζονται να χωρίσουν τα παιδιά όταν τσακώνονται – Τι είναι η μέθοδος «mimamoru»
Μαρία Κοτοπούλη
Όταν δύο μικρά παιδιά αρχίζουν να τσακώνονται, η πρώτη αντίδραση των περισσότερων ενηλίκων είναι να παρέμβουν και να τα χωρίσουν, προσπαθώντας να βάλουν ένα τέλος στον καυγά. Στην Ιαπωνία, όμως, αρκετοί παιδαγωγοί ακολουθούν μια διαφορετική λογική: περιμένουν.

Δεν το κάνουν επειδή αδιαφορούν, αλλά περισσότερο για να τους μάθουν κάτι σημαντικό. Πρόκειται για την παιδαγωγική προσέγγιση mimamoru, σύμφωνα με την οποία ο ενήλικας παρακολουθεί προσεκτικά τη σύγκρουση, αλλά αποφεύγει την άμεση παρέμβαση όταν θεωρεί ότι τα παιδιά μπορούν να βρουν μόνα τους μια λύση. Η συγκεκριμένη πρακτική έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον ερευνητών, καθώς θέτει ένα ενδιαφέρον ερώτημα για γονείς και εκπαιδευτικούς: Μήπως, στην προσπάθειά μας να προστατεύσουμε τα παιδιά από κάθε σύγκρουση, τους στερούμε κάποιες ευκαιρίες να μάθουν να επιλύουν μόνα τους τα προβλήματά τους;

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Μαρία Κοτοπούλη
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