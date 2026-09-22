Η Μαρία έζησε 117 χρόνια: Το σώμα της είχε γεράσει, αλλά άντεχε – Πού κρυβόταν το μυστικό της μακροζωίας
Η Μαρία έζησε 117 χρόνια: Το σώμα της είχε γεράσει, αλλά άντεχε – Πού κρυβόταν το μυστικό της μακροζωίας
Οι επιστήμονες μελέτησαν τα γονίδια, το ανοσοποιητικό, τον μεταβολισμό και το μικροβίωμά της αναζητώντας τι κρύβεται πίσω από την εξαιρετική μακροζωία – Τα ευρήματα για φλεγμονή, διατροφή και κυτταρική γήρανση
Στις 19 Αυγούστου 2024, η María Branyas Morera φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 117 ετών και 168 ημερών. Μέχρι τότε ήταν ο γηραιότερος επιβεβαιωμένα άνθρωπος στον κόσμο και η εξαιρετική μακροζωία της είχε ήδη κινήσει το ενδιαφέρον των επιστημόνων.
Τι ήταν αυτό που της επέτρεψε να ξεπεράσει κατά πολλές δεκαετίες το προσδόκιμο ζωής και, κυρίως, να εμφανίσει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα απέναντι σε σοβαρές ασθένειες που συνδέονται με τη γήρανση; Πριν από τον θάνατό της, οι επιστήμονες είχαν συλλέξει δείγματα αίματος, ούρων, σάλιου και κοπράνων, αναζητώντας απαντήσεις μέσα στα γονίδια, τον μεταβολισμό, το ανοσοποιητικό σύστημα και το εντερικό μικροβίωμα.
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Τι ήταν αυτό που της επέτρεψε να ξεπεράσει κατά πολλές δεκαετίες το προσδόκιμο ζωής και, κυρίως, να εμφανίσει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα απέναντι σε σοβαρές ασθένειες που συνδέονται με τη γήρανση; Πριν από τον θάνατό της, οι επιστήμονες είχαν συλλέξει δείγματα αίματος, ούρων, σάλιου και κοπράνων, αναζητώντας απαντήσεις μέσα στα γονίδια, τον μεταβολισμό, το ανοσοποιητικό σύστημα και το εντερικό μικροβίωμα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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