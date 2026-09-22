Top tips για γερή άμυνα
Top tips για γερή άμυνα
Η άμυνα του οργανισμού χτίζεται καθημερινά, μέσα από μικρές συνήθειες που στηρίζουν την υγεία, την ενέργεια και την ευεξία μας: από τη διατροφή και τον ύπνο έως την πρόληψη και την κατάλληλη ασφαλιστική κάλυψη
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Η υγεία δεν κρίνεται από μία μόνο επιλογή. Χτίζεται αθροιστικά, μέσα από μικρές κινήσεις που επαναλαμβάνονται καθημερινά: από το τι βάζουμε στο πιάτο μας και πόσο καλά κοιμόμαστε, μέχρι το αν κινούμαστε αρκετά, αν «ακούμε» τα σημάδια του σώματός μας και αν μεριμνούμε – εγκαίρως – για την πρόληψη.
Το ανοσοποιητικό σύστημα είναι ο βασικός μηχανισμός άμυνας του οργανισμού. Δεν «ενισχύεται» μαγικά από τη μια μέρα στην άλλη, ούτε εξαρτάται από μία τροφή, ένα συμπλήρωμα ή μια μεμονωμένη συνήθεια. Χρειάζεται ισορροπία, συνέπεια και έναν τρόπο ζωής που βοηθά το σώμα να λειτουργεί καλύτερα, να ανακάμπτει και να ανταποκρίνεται στις καθημερινές απαιτήσεις.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η υγεία δεν κρίνεται από μία μόνο επιλογή. Χτίζεται αθροιστικά, μέσα από μικρές κινήσεις που επαναλαμβάνονται καθημερινά: από το τι βάζουμε στο πιάτο μας και πόσο καλά κοιμόμαστε, μέχρι το αν κινούμαστε αρκετά, αν «ακούμε» τα σημάδια του σώματός μας και αν μεριμνούμε – εγκαίρως – για την πρόληψη.
Το ανοσοποιητικό σύστημα είναι ο βασικός μηχανισμός άμυνας του οργανισμού. Δεν «ενισχύεται» μαγικά από τη μια μέρα στην άλλη, ούτε εξαρτάται από μία τροφή, ένα συμπλήρωμα ή μια μεμονωμένη συνήθεια. Χρειάζεται ισορροπία, συνέπεια και έναν τρόπο ζωής που βοηθά το σώμα να λειτουργεί καλύτερα, να ανακάμπτει και να ανταποκρίνεται στις καθημερινές απαιτήσεις.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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