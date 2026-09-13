Ο θηλασμός ασπίδα απέναντι στην αντοχή στα αντιβιοτικά – Το θαύμα του μητρικού γάλακτος
Ο θηλασμός ασπίδα απέναντι στην αντοχή στα αντιβιοτικά – Το θαύμα του μητρικού γάλακτος
Ο θηλασμός συνδέεται με λιγότερα γονίδια αντιμικροβιακής αντοχής στο έντερο των βρεφών – Ποια συστατικά του μητρικού γάλακτος φαίνεται ότι παίζουν καθοριστικό ρόλο
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα νέας διεθνούς έρευνας, σύμφωνα με την οποία ο μητρικός θηλασμός φαίνεται να συνδέεται με μικρότερη παρουσία γονιδίων που προσδίδουν στα βακτήρια αντοχή στα αντιβιοτικά, ήδη από τους πρώτους μήνες της ζωής.
Η έρευνα, με επικεφαλής επιστήμονες του Ισπανικού Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας (CSIC), εξέτασε πώς συγκεκριμένα συστατικά του μητρικού γάλακτος επηρεάζουν το μικροβίωμα του εντέρου των βρεφών σε μια περίοδο κατά την οποία αυτό βρίσκεται ακόμη υπό διαμόρφωση.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η έρευνα, με επικεφαλής επιστήμονες του Ισπανικού Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας (CSIC), εξέτασε πώς συγκεκριμένα συστατικά του μητρικού γάλακτος επηρεάζουν το μικροβίωμα του εντέρου των βρεφών σε μια περίοδο κατά την οποία αυτό βρίσκεται ακόμη υπό διαμόρφωση.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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