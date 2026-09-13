Στα 18 του νοσηλεύτηκε με βαριά δύσπνοια: Άτμιζε επί 6 χρόνια και έφτασε να μην μπορεί να πάρει ανάσα
Στα 18 του νοσηλεύτηκε με βαριά δύσπνοια: Άτμιζε επί 6 χρόνια και έφτασε να μην μπορεί να πάρει ανάσα
Ο 18χρονος, πλέον, Φρέντυ περιγράφει πώς ο εθισμός του στο ηλεκτρονικό τσιγάρο τον οδήγησε σε σοβαρό αναπνευστικό επεισόδιο και νοσηλεία
Ο Freddie Zjanman δοκίμασε για πρώτη φορά ηλεκτρονικό τσιγάρο όταν ήταν 12 ετών. Όπως μεταδίδει η DailyMail, τότε του φαινόταν «αθώο»: είχε ευχάριστη γεύση, δεν έμοιαζε με τον «φρικτό καπνό» των συμβατικών τσιγάρων και του έδινε μια μικρή αίσθηση ευφορίας.
Έξι χρόνια αργότερα, ο 18χρονος βρέθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρή δυσκολία στην αναπνοή. «Ένιωθα σαν να αναπνέω από καλαμάκι», περιγράφει.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Έξι χρόνια αργότερα, ο 18χρονος βρέθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρή δυσκολία στην αναπνοή. «Ένιωθα σαν να αναπνέω από καλαμάκι», περιγράφει.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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