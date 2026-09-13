Ο αμφιλεγόμενος όρος rejuvenation και το «πάρτι» των θεραπειών αναγέννησης
Ο αμφιλεγόμενος όρος rejuvenation και το «πάρτι» των θεραπειών αναγέννησης
Ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη επανέφερε στο προσκήνιο την ανεξέλεγκτη εφαρμογή μη εγκεκριμένων «αναγεννητικών», αντιγηραντικών και αποτοξινωτικών θεραπειών, με σοβαρούς κινδύνους για τους ασθενείς
Τον «ασκό του Αιόλου» στην παράνομη δράση ιατρείων και κλινικών που διαφημίζουν «υποσχόμενες» θεραπείες, μεταξύ άλλων για αναγέννηση, ανανέωση, αντιγήρανση, ανοίγουν οι αποκαλύψεις για το ιατρείο στο Κολωνάκι μέσα στο οποίο έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης από ανακοπή καρδιάς το απόγευμα της Τετάρτης.
Ο κλάδος του «rejuvenation» όπως λέγεται, δηλαδή της αναζωογόνησης, διαθέτει ένα πολύ ευρύ φάσμα υπηρεσιών, με το νομοθετικό πλαίσιο να είναι σαθρό σύμφωνα με τις καταγγελίες πιστοποιημένων επαγγελματιών στο χώρο, αφήνοντας … ελεύθερο χώρο σε επιτήδειους. Σήμερα γίνονται κάθε λογής θεραπείες που διαφημίζονται με ευφάνταστους τίτλους και υπονοούν θεαματικά αποτελέσματα. Και όμως γίνονται χωρίς καμία άδεια, από ακατάλληλους, μη εκπαιδευμένους γιατρούς, χωρίς καμία ένδειξη για αυτό το οποίο διαφημίζονται.
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Ο κλάδος του «rejuvenation» όπως λέγεται, δηλαδή της αναζωογόνησης, διαθέτει ένα πολύ ευρύ φάσμα υπηρεσιών, με το νομοθετικό πλαίσιο να είναι σαθρό σύμφωνα με τις καταγγελίες πιστοποιημένων επαγγελματιών στο χώρο, αφήνοντας … ελεύθερο χώρο σε επιτήδειους. Σήμερα γίνονται κάθε λογής θεραπείες που διαφημίζονται με ευφάνταστους τίτλους και υπονοούν θεαματικά αποτελέσματα. Και όμως γίνονται χωρίς καμία άδεια, από ακατάλληλους, μη εκπαιδευμένους γιατρούς, χωρίς καμία ένδειξη για αυτό το οποίο διαφημίζονται.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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