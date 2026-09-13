Το πολύ αλκοόλ στην εφηβεία αφήνει «σημάδια» στον εγκέφαλο
YGEIAMOU.GR
Αλκοόλ Εγκέφαλος Εφηβεία

Το πολύ αλκοόλ στην εφηβεία αφήνει «σημάδια» στον εγκέφαλο

Η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ σε νεαρή ηλικία φαίνεται να επηρεάζει την επικοινωνία των εγκεφαλικών κυττάρων και περιοχές που σχετίζονται με τη μάθηση και τη μνήμη – Τι έδειξε νέα προκλινική μελέτη

Το πολύ αλκοόλ στην εφηβεία αφήνει «σημάδια» στον εγκέφαλο
Κλέλια Γιαρίμογλου
Η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ στην εφηβεία μπορεί να αφήνει το αποτύπωμά της στον εγκέφαλο πολύ μετά το τελευταίο ποτό. Νέα προκλινική μελέτη δείχνει ότι η επαναλαμβανόμενη έκθεση σε μεγάλες ποσότητες αλκοόλ κατά την εφηβική ηλικία συνδέεται με επίμονες αλλαγές στη δομή και τη λειτουργία του εγκεφάλου, οι οποίες παρέμεναν ακόμη και έπειτα από παρατεταμένη αποχή.

Ερευνητές από την Ιατρική Σχολή Joan C. Edwards του Marshall University εξέτασαν ειδικότερα τι συμβαίνει στην επικοινωνία μεταξύ των αστροκυττάρων και των συνάψεων στον ιππόκαμπο, μια περιοχή του εγκεφάλου με καθοριστικό ρόλο στη μάθηση και τη μνήμη.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Κλέλια Γιαρίμογλου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης