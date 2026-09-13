Το πολύ αλκοόλ στην εφηβεία αφήνει «σημάδια» στον εγκέφαλο

Η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ σε νεαρή ηλικία φαίνεται να επηρεάζει την επικοινωνία των εγκεφαλικών κυττάρων και περιοχές που σχετίζονται με τη μάθηση και τη μνήμη – Τι έδειξε νέα προκλινική μελέτη