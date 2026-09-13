Το πολύ αλκοόλ στην εφηβεία αφήνει «σημάδια» στον εγκέφαλο
Το πολύ αλκοόλ στην εφηβεία αφήνει «σημάδια» στον εγκέφαλο
Η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ σε νεαρή ηλικία φαίνεται να επηρεάζει την επικοινωνία των εγκεφαλικών κυττάρων και περιοχές που σχετίζονται με τη μάθηση και τη μνήμη – Τι έδειξε νέα προκλινική μελέτη
Η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ στην εφηβεία μπορεί να αφήνει το αποτύπωμά της στον εγκέφαλο πολύ μετά το τελευταίο ποτό. Νέα προκλινική μελέτη δείχνει ότι η επαναλαμβανόμενη έκθεση σε μεγάλες ποσότητες αλκοόλ κατά την εφηβική ηλικία συνδέεται με επίμονες αλλαγές στη δομή και τη λειτουργία του εγκεφάλου, οι οποίες παρέμεναν ακόμη και έπειτα από παρατεταμένη αποχή.
Ερευνητές από την Ιατρική Σχολή Joan C. Edwards του Marshall University εξέτασαν ειδικότερα τι συμβαίνει στην επικοινωνία μεταξύ των αστροκυττάρων και των συνάψεων στον ιππόκαμπο, μια περιοχή του εγκεφάλου με καθοριστικό ρόλο στη μάθηση και τη μνήμη.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ερευνητές από την Ιατρική Σχολή Joan C. Edwards του Marshall University εξέτασαν ειδικότερα τι συμβαίνει στην επικοινωνία μεταξύ των αστροκυττάρων και των συνάψεων στον ιππόκαμπο, μια περιοχή του εγκεφάλου με καθοριστικό ρόλο στη μάθηση και τη μνήμη.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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