Γιατί οι καπνιστές διατρέχουν μικρότερο κίνδυνο νόσου Πάρκινσον – Ένα παράδοξο
YGEIAMOU.GR
Κάπνισμα Νόσος Πάρκινσον

Γιατί οι καπνιστές διατρέχουν μικρότερο κίνδυνο νόσου Πάρκινσον – Ένα παράδοξο

Σε περισσότερους από 512.000 ενήλικες, το εκπνεόμενο μονοξείδιο του άνθρακα συσχετίστηκε με μικρότερη πιθανότητα εμφάνισης της νόσου Πάρκινσον - Τι σημαίνει αυτό

Γιατί οι καπνιστές διατρέχουν μικρότερο κίνδυνο νόσου Πάρκινσον – Ένα παράδοξο
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Ένα επιδημιολογικό παράδοξο γύρω από τη νόσο Πάρκινσον επιχειρεί να εξηγήσει νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο JAMA Neurology: γιατί οι καπνιστές εμφανίζουν, σε αρκετές μελέτες, χαμηλότερο κίνδυνο για την πάθηση;

Η απάντηση μπορεί να μην βρίσκεται στο ίδιο το κάπνισμα, αλλά σε ένα από τα στοιχεία που συνδέονται με αυτό: το μονοξείδιο του άνθρακα.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης