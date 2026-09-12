Γιατί οι καπνιστές διατρέχουν μικρότερο κίνδυνο νόσου Πάρκινσον – Ένα παράδοξο
Γιατί οι καπνιστές διατρέχουν μικρότερο κίνδυνο νόσου Πάρκινσον – Ένα παράδοξο
Σε περισσότερους από 512.000 ενήλικες, το εκπνεόμενο μονοξείδιο του άνθρακα συσχετίστηκε με μικρότερη πιθανότητα εμφάνισης της νόσου Πάρκινσον - Τι σημαίνει αυτό
Ένα επιδημιολογικό παράδοξο γύρω από τη νόσο Πάρκινσον επιχειρεί να εξηγήσει νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο JAMA Neurology: γιατί οι καπνιστές εμφανίζουν, σε αρκετές μελέτες, χαμηλότερο κίνδυνο για την πάθηση;
Η απάντηση μπορεί να μην βρίσκεται στο ίδιο το κάπνισμα, αλλά σε ένα από τα στοιχεία που συνδέονται με αυτό: το μονοξείδιο του άνθρακα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η απάντηση μπορεί να μην βρίσκεται στο ίδιο το κάπνισμα, αλλά σε ένα από τα στοιχεία που συνδέονται με αυτό: το μονοξείδιο του άνθρακα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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