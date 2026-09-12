Νέα στοχευμένη θεραπεία για τον μεταστατικό καρκίνο μαστού

Η Δρ. Μαρία Καπαρέλου και ο Καθηγητής Θάνος Δημόπουλος εξηγούν τι δείχνουν τα δεδομένα της μελέτης VIKTORIA-1 και πώς η νέα θεραπευτική επιλογή αλλάζει το τοπίο στον HR+/HER2− μεταστατικό καρκίνο του μαστού