Νέα στοχευμένη θεραπεία για τον μεταστατικό καρκίνο μαστού
Νέα στοχευμένη θεραπεία για τον μεταστατικό καρκίνο μαστού
Η Δρ. Μαρία Καπαρέλου και ο Καθηγητής Θάνος Δημόπουλος εξηγούν τι δείχνουν τα δεδομένα της μελέτης VIKTORIA-1 και πώς η νέα θεραπευτική επιλογή αλλάζει το τοπίο στον HR+/HER2− μεταστατικό καρκίνο του μαστού
Ο ορμονοευαίσθητος, HER2-αρνητικός (HR+/HER2−) καρκίνος του μαστού αποτελεί τον συχνότερο βιολογικό υπότυπο της νόσου. Η ενδοκρινική θεραπεία σε συνδυασμό με αναστολείς CDK4/6 έχει μεταβάλει ουσιαστικά τη θεραπευτική αντιμετώπιση της μεταστατικής νόσου, παρατείνοντας σημαντικά τον έλεγχο της νόσου και την επιβίωση.
Ωστόσο, η ανάπτυξη ενδοκρινικής αντοχής παραμένει αναπόφευκτη για την πλειονότητα των ασθενών και καθιστά απαραίτητη την ανάπτυξη νέων θεραπευτικών στρατηγικών μετά την πρόοδο σε CDK4/6 αναστολέα.
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Ωστόσο, η ανάπτυξη ενδοκρινικής αντοχής παραμένει αναπόφευκτη για την πλειονότητα των ασθενών και καθιστά απαραίτητη την ανάπτυξη νέων θεραπευτικών στρατηγικών μετά την πρόοδο σε CDK4/6 αναστολέα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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