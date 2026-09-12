Νέα στοχευμένη θεραπεία για τον μεταστατικό καρκίνο μαστού
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ΕΚΠΑ Θάνος Δημόπουλος Καρκίνος Μαστού

Νέα στοχευμένη θεραπεία για τον μεταστατικό καρκίνο μαστού

Η Δρ. Μαρία Καπαρέλου και ο Καθηγητής Θάνος Δημόπουλος εξηγούν τι δείχνουν τα δεδομένα της μελέτης VIKTORIA-1 και πώς η νέα θεραπευτική επιλογή αλλάζει το τοπίο στον HR+/HER2− μεταστατικό καρκίνο του μαστού

Νέα στοχευμένη θεραπεία για τον μεταστατικό καρκίνο μαστού
ygeiamou.gr team
Ο ορμονοευαίσθητος, HER2-αρνητικός (HR+/HER2−) καρκίνος του μαστού αποτελεί τον συχνότερο βιολογικό υπότυπο της νόσου. Η ενδοκρινική θεραπεία σε συνδυασμό με αναστολείς CDK4/6 έχει μεταβάλει ουσιαστικά τη θεραπευτική αντιμετώπιση της μεταστατικής νόσου, παρατείνοντας σημαντικά τον έλεγχο της νόσου και την επιβίωση.

Ωστόσο, η ανάπτυξη ενδοκρινικής αντοχής παραμένει αναπόφευκτη για την πλειονότητα των ασθενών και καθιστά απαραίτητη την ανάπτυξη νέων θεραπευτικών στρατηγικών μετά την πρόοδο σε CDK4/6 αναστολέα.

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ygeiamou.gr team
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