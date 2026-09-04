Πόσο βαριά θα είναι η γρίπη φέτος; Ο παθολόγος Γιώργος Παππάς μιλά στο ygeiamou.gr

Η φετινή περίοδος γρίπης στο νότιο ημισφαίριο είναι ηπιότερη συγκριτικά με την περυσινή. Δεν μπορούν, ωστόσο, να αποκλειστούν νέες παραλλαγές τύπου «Κ» - Εμβολιασμοί και μέτρα προστασίας η τακτική πρόληψης