Πώς «γκρεμίζουμε τα τείχη» του διαδικτύου στους εφήβους – 4 κινήσεις που χτίζουν εμπιστοσύνη

Στο Γυμνάσιο οι έφηβοι έχουν ήδη ψηφιακή προσωπικότητα, φίλους, followers και διαδικτυακή φήμη – Ο κ. Γιώργος Κορμάς και η κυρία Μαρία Δαρά στο βιβλίο τους «Διανόηση ή Διαδίκτυο» εξηγούν γιατί η απάντηση δεν βρίσκεται στις απειλές, αλλά στη συζήτηση, τις αξίες και σε έναν ενήλικα που είναι πάντα διαθέσιμος