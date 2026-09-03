Πώς «γκρεμίζουμε τα τείχη» του διαδικτύου στους εφήβους – 4 κινήσεις που χτίζουν εμπιστοσύνη
Πώς «γκρεμίζουμε τα τείχη» του διαδικτύου στους εφήβους – 4 κινήσεις που χτίζουν εμπιστοσύνη
Στο Γυμνάσιο οι έφηβοι έχουν ήδη ψηφιακή προσωπικότητα, φίλους, followers και διαδικτυακή φήμη – Ο κ. Γιώργος Κορμάς και η κυρία Μαρία Δαρά στο βιβλίο τους «Διανόηση ή Διαδίκτυο» εξηγούν γιατί η απάντηση δεν βρίσκεται στις απειλές, αλλά στη συζήτηση, τις αξίες και σε έναν ενήλικα που είναι πάντα διαθέσιμος
Ένας έφηβος μπαίνει στο Γυμνάσιο και στην τσάντα του δεν κουβαλά μόνο βιβλία. Έχει ήδη μαζί του έναν ολόκληρο δεύτερο κόσμο: Ένα προφίλ, διαδικτυακούς φίλους, followers, φωτογραφίες, σχόλια, likes και μία ψηφιακή φήμη που έχει αρχίσει να χτίζεται πολύ πριν χτυπήσει το κουδούνι της πρώτης ώρας. Και αυτός ο κόσμος δεν μένει μέσα στην οθόνη.
Ο τρόπος που ένας έφηβος συμπεριφέρεται online μπορεί να περάσει στην πραγματική του ζωή, επηρεάζοντας τον τρόπο που δρα, μιλά και αντιλαμβάνεται όσα συμβαίνουν γύρω του. Γι’ αυτό, σύμφωνα με τον κ. Γιώργο Κορμά και την κυρία Μαρία Δαρά, συγγραφείς του βιβλίου «Διανόηση ή Διαδίκτυο – Εκπαιδευτικά Προγράμματα, Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις», ένα από τα πρώτα βήματα για γονείς και εκπαιδευτικούς είναι να προσπαθήσουν να καταλάβουν τι πραγματικά σκέφτεται το παιδί: Ποιες ιδέες έχει διαμορφώσει, ποιες αντιλήψεις υιοθετεί και πώς συμπεριφέρεται.
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Ο τρόπος που ένας έφηβος συμπεριφέρεται online μπορεί να περάσει στην πραγματική του ζωή, επηρεάζοντας τον τρόπο που δρα, μιλά και αντιλαμβάνεται όσα συμβαίνουν γύρω του. Γι’ αυτό, σύμφωνα με τον κ. Γιώργο Κορμά και την κυρία Μαρία Δαρά, συγγραφείς του βιβλίου «Διανόηση ή Διαδίκτυο – Εκπαιδευτικά Προγράμματα, Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις», ένα από τα πρώτα βήματα για γονείς και εκπαιδευτικούς είναι να προσπαθήσουν να καταλάβουν τι πραγματικά σκέφτεται το παιδί: Ποιες ιδέες έχει διαμορφώσει, ποιες αντιλήψεις υιοθετεί και πώς συμπεριφέρεται.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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