Αιμορροΐδες: 3 συνήθειες ύπνου που αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο
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Αιμορροΐδες Έντερο

Αιμορροΐδες: 3 συνήθειες ύπνου που αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο

Αϋπνία, πολλές ώρες ύπνου και μεσημεριανή σιέστα μπαίνουν στο μικροσκόπιο των επιστημόνων – Ποια συνδέθηκε με 23% υψηλότερες πιθανότητες αιμορροϊδικής νόσου και πώς εξηγείται η απρόσμενη σχέση

Αιμορροΐδες: 3 συνήθειες ύπνου που αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο
ygeiamou.gr team
Ο ύπνος αποτελεί βασικό παράγοντα υγείας, επηρεάζοντας πολλές διαφορετικές λειτουργίες του οργανισμού, από τον εγκέφαλο έως τη διάθεση και την καρδιά. Νέα έρευνα, ωστόσο, αναδεικνύει μια ακόμη, άγνωστη μέχρι πρότινος, διάσταση: Τον κίνδυνο εμφάνισης αιμορροΐδων.

Οι αιμορροΐδες είναι διογκωμένα αιμοφόρα αγγεία μέσα και γύρω από τον πρωκτό και το κάτω τμήμα του ορθού και μπορούν να προκαλέσουν δυσφορία, κνησμό, αιμορραγία και πόνο. Είναι εξαιρετικά συχνές, ωστόσο οι μηχανισμοί που ευθύνονται για την ανάπτυξή τους δεν είναι πλήρως κατανοητοί. Η δυσκοιλιότητα, η υπερβολική προσπάθεια κένωσης, το υπερβολικό βάρος και παράγοντες του τρόπου ζωής θεωρούνται παραδοσιακά σημαντικοί παράγοντες που συμβάλλουν στην εμφάνισή τους.

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ygeiamou.gr team
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