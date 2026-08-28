Αιμορροΐδες: 3 συνήθειες ύπνου που αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο

Αϋπνία, πολλές ώρες ύπνου και μεσημεριανή σιέστα μπαίνουν στο μικροσκόπιο των επιστημόνων – Ποια συνδέθηκε με 23% υψηλότερες πιθανότητες αιμορροϊδικής νόσου και πώς εξηγείται η απρόσμενη σχέση