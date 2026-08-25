Διαλειμματική νηστεία: Ποιους βλάπτουν οι πολλές ώρες χωρίς φαγητό

Καρδιαγγειακά νοσήματα, άνοια και κατάθλιψη βρέθηκαν στο επίκεντρο μιας νέας μελέτης για τα μεγάλα διαστήματα χωρίς φαγητό. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι άνω των 60