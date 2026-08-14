Ο Πολ έμαθε τυχαία στα 65 του ότι είχε ηπατίτιδα C – Πώς η Αγγλία «σβήνει» τη σιωπηλή νόσο
Ο Πολ έμαθε τυχαία στα 65 του ότι είχε ηπατίτιδα C – Πώς η Αγγλία «σβήνει» τη σιωπηλή νόσο
Περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι έχουν διαγνωστεί και θεραπευτεί από το 2015 – Η χώρα βρίσκεται κοντά σε έναν από τους σημαντικότερους στόχους δημόσιας υγείας των τελευταίων δεκαετιών
Ο Paul Eatwell ήταν 65 ετών όταν μια συνηθισμένη εξέταση αίματος έφερε μια διάγνωση που δεν περίμενε καθόλου: Ηπατίτιδα C. Δεν ένιωθε άρρωστος. Δεν είχε συμπτώματα και το πρώτο πράγμα που σκέφτηκε ήταν ότι πιθανότατα είχε γίνει κάποιο λάθος. «Είσαι σίγουρος;», θυμάται ότι ρώτησε τον γιατρό του. «Δεν μπορούσα να καταλάβω πώς ήταν δυνατόν να την έχω κολλήσει».
Η δική του ιστορία είναι χαρακτηριστική της ιδιαιτερότητας της ηπατίτιδας C. Η νόσος μπορεί να παραμένει «σιωπηλή» για χρόνια, χωρίς εμφανή συμπτώματα, ενώ στο μεταξύ προκαλεί βλάβες στο ήπαρ.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η δική του ιστορία είναι χαρακτηριστική της ιδιαιτερότητας της ηπατίτιδας C. Η νόσος μπορεί να παραμένει «σιωπηλή» για χρόνια, χωρίς εμφανή συμπτώματα, ενώ στο μεταξύ προκαλεί βλάβες στο ήπαρ.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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