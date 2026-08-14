Ο Πολ έμαθε τυχαία στα 65 του ότι είχε ηπατίτιδα C – Πώς η Αγγλία «σβήνει» τη σιωπηλή νόσο

Περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι έχουν διαγνωστεί και θεραπευτεί από το 2015 – Η χώρα βρίσκεται κοντά σε έναν από τους σημαντικότερους στόχους δημόσιας υγείας των τελευταίων δεκαετιών