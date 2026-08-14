Τοπικοί Συντονιστές Μεταμοσχεύσεων: Ο «κρίκος» πίσω από την αύξηση της δωρεάς οργάνων κατά 23% το 2025

Σε μια χρονιά με 137 αποβιώσαντες δότες και 388 ασθενείς που ωφελήθηκαν από μεταμοσχεύσεις, ο Ελληνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων αναδεικνύει (και) τον ρόλο των Τοπικών Συντονιστών μέσα στις ΜΕΘ και δίπλα στις οικογένειες