Υποφέρετε από ευερέθιστο έντερο; Αυτή η ήπια άσκηση μπορεί να μειώσει τα συμπτώματα

Νέα μελέτη δείχνει ότι η γιόγκα μπορεί να μειώσει τα συμπτώματα του συνδρόμου ευερέθιστου εντέρου και το άγχος, βελτιώνοντας την υγεία του εντέρου