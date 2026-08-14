Υποφέρετε από ευερέθιστο έντερο; Αυτή η ήπια άσκηση μπορεί να μειώσει τα συμπτώματα
YGEIAMOU.GR
Yoga Γιόγκα Σύνδρομο Ευερέθιστου Εντέρου

Υποφέρετε από ευερέθιστο έντερο; Αυτή η ήπια άσκηση μπορεί να μειώσει τα συμπτώματα

Νέα μελέτη δείχνει ότι η γιόγκα μπορεί να μειώσει τα συμπτώματα του συνδρόμου ευερέθιστου εντέρου και το άγχος, βελτιώνοντας την υγεία του εντέρου

Υποφέρετε από ευερέθιστο έντερο; Αυτή η ήπια άσκηση μπορεί να μειώσει τα συμπτώματα
Μαρία Κοτοπούλη
Aπό τη βελτίωση της ευλυγισίας και της ισορροπίας μέχρι την ενίσχυση της δύναμης και τη μείωση του στρες, η γιόγκα έχει αποδειχθεί ότι είναι μια πρακτική με πολλά και διαφορετικά οφέλη. Μια νέα μελέτη έρχεται να τα εμπλουτίσει, εστιάζοντας στην υγεία του εντέρου.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη νέα έρευνα, που δημοσιεύτηκε στο Comprehensive Physiology, η συστηματική εξάσκηση στη γιόγκα μπορεί να συμβάλει στη μείωση των πεπτικών συμπτωμάτων που σχετίζονται με το σύνδρομο του ευερέθιστου εντέρου, ενώ παράλληλα φαίνεται να βελτιώνει την ψυχική υγεία των ατόμων.

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Μαρία Κοτοπούλη
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