Το λίπος στην κοιλιά προειδοποιεί για την καρδιά – Ακόμη και με φυσιολογικό βάρος
Το λίπος στην κοιλιά προειδοποιεί για την καρδιά – Ακόμη και με φυσιολογικό βάρος
Το πού κατανέμεται το σωματικό λίπος μετράει περισσότερο στην πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων, τονίζει η κυρία Σταυρούλα (Λίνα) Πάσχου, Επ. Καθηγήτρια Ενδοκρινολογίας, Θεραπευτική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ
*Γράφει η κυρία Σταυρούλα (Λίνα) Πάσχου, Επ. Καθηγήτρια Ενδοκρινολογίας, Θεραπευτική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ
Νέα δεδομένα από τη μεγάλη συνεργατική ανάλυση του Cross Cohort Collaboration αναδεικνύουν την ανάγκη αξιολόγησης της κεντρικής παχυσαρκίας πέρα από τον Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ). Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο έγκριτο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Journal of the American College of Cardiology (JACC), δείχνει ότι η περίμετρος μέσης (waist circumference, WC) και ο λόγος μέσης προς ισχίο (waist-to-hip ratio, WHR) μπορούν να εντοπίσουν σημαντικές διαφοροποιήσεις στον μακροπρόθεσμο καρδιαγγειακό κίνδυνο, ακόμη και μεταξύ ανθρώπων που ανήκουν στην ίδια κατηγορία ΔΜΣ.
Η ανάλυση βασίστηκε σε 259.388 ενήλικες χωρίς στεφανιαία νόσο κατά την έναρξη, οι οποίοι προέρχονταν από 15 προοπτικές μελέτες της Cross Cohort Collaboration. Η διάμεση διάρκεια παρακολούθησης έφτασε τα 20 έτη, ενώ τα καρδιαγγειακά και τα θνησιμότητας αξιολογήθηκαν με πολυπαραγοντικά στατιστικά μοντέλα Cox.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Νέα δεδομένα από τη μεγάλη συνεργατική ανάλυση του Cross Cohort Collaboration αναδεικνύουν την ανάγκη αξιολόγησης της κεντρικής παχυσαρκίας πέρα από τον Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ). Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο έγκριτο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Journal of the American College of Cardiology (JACC), δείχνει ότι η περίμετρος μέσης (waist circumference, WC) και ο λόγος μέσης προς ισχίο (waist-to-hip ratio, WHR) μπορούν να εντοπίσουν σημαντικές διαφοροποιήσεις στον μακροπρόθεσμο καρδιαγγειακό κίνδυνο, ακόμη και μεταξύ ανθρώπων που ανήκουν στην ίδια κατηγορία ΔΜΣ.
Η ανάλυση βασίστηκε σε 259.388 ενήλικες χωρίς στεφανιαία νόσο κατά την έναρξη, οι οποίοι προέρχονταν από 15 προοπτικές μελέτες της Cross Cohort Collaboration. Η διάμεση διάρκεια παρακολούθησης έφτασε τα 20 έτη, ενώ τα καρδιαγγειακά και τα θνησιμότητας αξιολογήθηκαν με πολυπαραγοντικά στατιστικά μοντέλα Cox.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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