Ιός Δυτικού Νείλου: «Κοκκινίζει» ο χάρτης της Ευρώπης – Δεύτερη σε επιβάρυνση η Ελλάδα

Τόσο τα ευρωπαϊκά όσο και τα ελληνικά δεδομένα δείχνουν έντονη κυκλοφορία του ιού - Ποιες περιοχές βρίσκονται στο «κόκκινο» και πώς μπορούμε να προστατευτούμε από τα κουνούπια