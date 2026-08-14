Ιός Δυτικού Νείλου: «Κοκκινίζει» ο χάρτης της Ευρώπης – Δεύτερη σε επιβάρυνση η Ελλάδα
Ιός Δυτικού Νείλου: «Κοκκινίζει» ο χάρτης της Ευρώπης – Δεύτερη σε επιβάρυνση η Ελλάδα
Τόσο τα ευρωπαϊκά όσο και τα ελληνικά δεδομένα δείχνουν έντονη κυκλοφορία του ιού - Ποιες περιοχές βρίσκονται στο «κόκκινο» και πώς μπορούμε να προστατευτούμε από τα κουνούπια
Σε φάση αυξημένης κυκλοφορίας βρίσκεται ο ιός του Δυτικού Νείλου στην Ευρώπη, με την Ελλάδα να καταγράφει τη δεύτερη μεγαλύτερη επιβάρυνση μετά την Ιταλία.
Σύμφωνα με τη μηνιαία έκθεση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC) και της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), έως τις 5 Αυγούστου 2026 είχαν αναφερθεί 245 εγχώρια κρούσματα σε 7 χώρες.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Σύμφωνα με τη μηνιαία έκθεση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC) και της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), έως τις 5 Αυγούστου 2026 είχαν αναφερθεί 245 εγχώρια κρούσματα σε 7 χώρες.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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