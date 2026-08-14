Πνιγμοί: 218 Έλληνες έχασαν τη ζωή τους στη θάλασσα το 2025 – Γιατί κινδυνεύουμε περισσότερο από τους τουρίστες

Οκτώ στα δέκα θύματα ήταν άνω των 60 ετών – Ο Ιούλιος αναδεικνύεται στον πιο επικίνδυνο μήνα, ενώ οι περισσότεροι θάνατοι καταγράφηκαν στη Ρόδο – Τι δείχνει η νέα έκθεση του Παρατηρητηρίου Ατυχημάτων του Safe Water Sports