Πνιγμοί: 218 Έλληνες έχασαν τη ζωή τους στη θάλασσα το 2025 – Γιατί κινδυνεύουμε περισσότερο από τους τουρίστες
Πνιγμοί: 218 Έλληνες έχασαν τη ζωή τους στη θάλασσα το 2025 – Γιατί κινδυνεύουμε περισσότερο από τους τουρίστες
Οκτώ στα δέκα θύματα ήταν άνω των 60 ετών – Ο Ιούλιος αναδεικνύεται στον πιο επικίνδυνο μήνα, ενώ οι περισσότεροι θάνατοι καταγράφηκαν στη Ρόδο – Τι δείχνει η νέα έκθεση του Παρατηρητηρίου Ατυχημάτων του Safe Water Sports
Μία χώρα περιτριγυρισμένη από θάλασσα, με εκατομμύρια τουρίστες να κατακλύζουν κάθε καλοκαίρι τις παραλίες της, καταγράφει ένα παράδοξο: Οι άνθρωποι που χάνουν συχνότερα τη ζωή τους στις ελληνικές θάλασσες δεν είναι οι ξένοι επισκέπτες, αλλά οι ίδιοι οι Έλληνες.
Το 2025, συνολικά 357 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε θαλάσσιες δραστηριότητες αναψυχής, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Παρατηρητηρίου Ατυχημάτων στο Υδάτινο Περιβάλλον της Ελλάδας του Safe Water Sports. Από αυτούς, οι 218 ήταν Έλληνες, ποσοστό 61%, ενώ 137 ήταν αλλοδαποί και για δύο θύματα η εθνικότητα δεν ήταν γνωστή. Και αυτό παρότι η Ελλάδα υποδέχεται κάθε χρόνο περισσότερους από 34 εκατομμύρια ξένους επισκέπτες, αριθμό περίπου τριπλάσιο από τον πληθυσμό της.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Το 2025, συνολικά 357 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε θαλάσσιες δραστηριότητες αναψυχής, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Παρατηρητηρίου Ατυχημάτων στο Υδάτινο Περιβάλλον της Ελλάδας του Safe Water Sports. Από αυτούς, οι 218 ήταν Έλληνες, ποσοστό 61%, ενώ 137 ήταν αλλοδαποί και για δύο θύματα η εθνικότητα δεν ήταν γνωστή. Και αυτό παρότι η Ελλάδα υποδέχεται κάθε χρόνο περισσότερους από 34 εκατομμύρια ξένους επισκέπτες, αριθμό περίπου τριπλάσιο από τον πληθυσμό της.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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