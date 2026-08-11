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Είστε το πρώτο ή το δεύτερο παιδί; Τι δείχνει η σειρά γέννησης για τον κίνδυνο εμφάνισης 150 παθήσεων
YGEIAMOU.GR
Ασθένειες Παιδιά

Είστε το πρώτο ή το δεύτερο παιδί; Τι δείχνει η σειρά γέννησης για τον κίνδυνο εμφάνισης 150 παθήσεων

Ανάλυση στοιχείων από περισσότερα από 10 εκατομμύρια άτομα δείχνει ότι τα πρωτότοκα και τα δευτερότοκα παιδιά εμφανίζουν διαφορετικό προφίλ κινδύνου για ορισμένες νευροαναπτυξιακές, αλλεργικές και άλλες παθήσεις

Είστε το πρώτο ή το δεύτερο παιδί; Τι δείχνει η σειρά γέννησης για τον κίνδυνο εμφάνισης 150 παθήσεων
Κλέλια Γιαρίμογλου
Ο κίνδυνος εμφάνισης ορισμένων ασθενειών αργότερα στη ζωή ίσως επηρεάζεται από κάτι που κανείς δεν μπορεί να αλλάξει: Τη σειρά με την οποία γεννήθηκε στην οικογένειά του. Αυτό υποστηρίζει νέα μεγάλη αμερικανική μελέτη, σύμφωνα με την οποία τα πρωτότοκα και τα δευτερότοκα παιδιά φαίνεται να παρουσιάζουν διαφορετικό προφίλ κινδύνου για δεκάδες παθήσεις.

Οι ερευνητές ανέλυσαν ηλεκτρονικά αρχεία υγείας περισσότερων από 10 εκατομμυρίων ανθρώπων που προέρχονταν από περισσότερες από 5 εκατομμύρια οικογένειες με δύο παιδιά. Τα δεδομένα προέρχονταν από ασφαλιστικές βάσεις των ΗΠΑ και κάλυπταν διάστημα περίπου 20 ετών.

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Κλέλια Γιαρίμογλου
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