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Λιγότερα υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα χωρίς να στερηθούμε τίποτα – 5 νόστιμες εναλλακτικές
YGEIAMOU.GR
Υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα Υγιεινή διατροφή

Λιγότερα υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα χωρίς να στερηθούμε τίποτα – 5 νόστιμες εναλλακτικές

Από το παγωτό και τις έτοιμες σάλτσες μέχρι τα σνακ και τις μπάρες δημητριακών, μικρές αλλαγές μπορούν να κάνουν τη διατροφή μας πιο... απλή και καθαρή

Λιγότερα υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα χωρίς να στερηθούμε τίποτα – 5 νόστιμες εναλλακτικές
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Στα υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα συγκαταλέγονται περισσότερα προϊόντα απ’ όσο συχνά φανταζόμαστε. Ακόμη και ένα παγωτό, που θα περίμενε κανείς να έχει ως βάση γάλα, κρέμα και κάποια γεύση, μπορεί να περιέχει συστατικά που δύσκολα θα βρίσκονταν σε μια οικιακή κουζίνα, όπως χρωστικές ή άλλα πρόσθετα.

Όπως περιγράφει η Melissa Hogenboom στο BBC, αυτά είναι τυπικά παραδείγματα συστατικών που βρίσκονται στα προϊόντα που έχουν υποστεί εκτεταμένη βιομηχανική επεξεργασία.

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Σαβίνα Αποστολοπούλου
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