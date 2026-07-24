Παιδική ενούρηση και διαφορές ανά ηλικία – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς

Η ακράτεια στην παιδική ηλικία αποτελεί ένα συχνό αλλά κάπως παρεξηγημένο φαινόμενο. Πολλοί γονείς αναρωτιούνται αν πρόκειται για φυσιολογικό στάδιο ανάπτυξης ή για ένδειξη προβλήματος.«Η νυχτερινή ενούρηση σε παιδιά 3-6 ετών θεωρείται φυσιολογική, καθώς το νευρικό σύστημα δεν έχει ωριμάσει» εξηγεί μιλώντας στοΔιαβάστε περισσότερα στο