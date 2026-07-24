Παιδική ενούρηση και διαφορές ανά ηλικία – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς
Παιδική ενούρηση και διαφορές ανά ηλικία – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς
Στο επεισόδιο 17 της σειράς vidcast για την ακράτεια «Γνωρίζοντας περισσότερα, ζω καλύτερα!» ο κ. Γιώργος Ζουπάνος Χειρουργός Παιδοουρολόγος αντιπρόεδρος και εκλεγμένος επόμενος πρόεδρος της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας μιλά για τις διαφορές ανά ηλικία στην παιδική ενούρηση και τους τρόπους αντιμετώπισης
Η ακράτεια στην παιδική ηλικία αποτελεί ένα συχνό αλλά κάπως παρεξηγημένο φαινόμενο. Πολλοί γονείς αναρωτιούνται αν πρόκειται για φυσιολογικό στάδιο ανάπτυξης ή για ένδειξη προβλήματος.
«Η νυχτερινή ενούρηση σε παιδιά 3-6 ετών θεωρείται φυσιολογική, καθώς το νευρικό σύστημα δεν έχει ωριμάσει» εξηγεί μιλώντας στο ygeiamou.gr ο κ. Γιώργος Ζουπάνος, Χειρουργός Παιδοουρολόγος, αντιπρόεδρος και εκλεγμένος επόμενος πρόεδρος της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας.
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«Η νυχτερινή ενούρηση σε παιδιά 3-6 ετών θεωρείται φυσιολογική, καθώς το νευρικό σύστημα δεν έχει ωριμάσει» εξηγεί μιλώντας στο ygeiamou.gr ο κ. Γιώργος Ζουπάνος, Χειρουργός Παιδοουρολόγος, αντιπρόεδρος και εκλεγμένος επόμενος πρόεδρος της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας.
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