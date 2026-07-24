Παιδική ενούρηση και διαφορές ανά ηλικία – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς
YGEIAMOU.GR
Ακράτεια Γιώργος Ζουπάνος Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία Παιδική ενούρηση

Παιδική ενούρηση και διαφορές ανά ηλικία – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς

Στο επεισόδιο 17 της σειράς vidcast για την ακράτεια «Γνωρίζοντας περισσότερα, ζω καλύτερα!» ο κ. Γιώργος Ζουπάνος Χειρουργός Παιδοουρολόγος αντιπρόεδρος και εκλεγμένος επόμενος πρόεδρος της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας μιλά για τις διαφορές ανά ηλικία στην παιδική ενούρηση και τους τρόπους αντιμετώπισης

Παιδική ενούρηση και διαφορές ανά ηλικία – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς
Νίκη Ψάλτη
Η ακράτεια στην παιδική ηλικία αποτελεί ένα συχνό αλλά κάπως παρεξηγημένο φαινόμενο. Πολλοί γονείς αναρωτιούνται αν πρόκειται για φυσιολογικό στάδιο ανάπτυξης ή για ένδειξη προβλήματος.

«Η νυχτερινή ενούρηση σε παιδιά 3-6 ετών θεωρείται φυσιολογική, καθώς το νευρικό σύστημα δεν έχει ωριμάσει» εξηγεί μιλώντας στο ygeiamou.gr ο κ. Γιώργος Ζουπάνος, Χειρουργός Παιδοουρολόγος, αντιπρόεδρος και εκλεγμένος επόμενος πρόεδρος της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας.

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Νίκη Ψάλτη
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