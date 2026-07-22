H Νατάσα αρνήθηκε το χειρουργείο για τη σκολίωση στα 13 – Πώς η γιόγκα την έκανε να αγαπήσει το σώμα της

Η απόφαση να μην υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση τη γέμισε για χρόνια αμφιβολίες και ανασφάλεια. Πώς η καθημερινή πρακτική της γιόγκα άλλαξε τη σχέση της με τον πόνο, την εικόνα του σώματος και τελικά με την ίδια της τη ζωή