H Νατάσα αρνήθηκε το χειρουργείο για τη σκολίωση στα 13 – Πώς η γιόγκα την έκανε να αγαπήσει το σώμα της
YGEIAMOU.GR
Yoga Γιόγκα Σκολίωση

H Νατάσα αρνήθηκε το χειρουργείο για τη σκολίωση στα 13 – Πώς η γιόγκα την έκανε να αγαπήσει το σώμα της

Η απόφαση να μην υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση τη γέμισε για χρόνια αμφιβολίες και ανασφάλεια. Πώς η καθημερινή πρακτική της γιόγκα άλλαξε τη σχέση της με τον πόνο, την εικόνα του σώματος και τελικά με την ίδια της τη ζωή

H Νατάσα αρνήθηκε το χειρουργείο για τη σκολίωση στα 13 – Πώς η γιόγκα την έκανε να αγαπήσει το σώμα της
Μαρία Κοτοπούλη
Στα 13 της χρόνια, η Natasha Livingstone βρέθηκε αντιμέτωπη με μια απόφαση που δύσκολα μπορεί να διαχειριστεί ακόμη και ένας ενήλικας: να υποβληθεί σε μια σοβαρή επέμβαση στη σπονδυλική στήλη ή να συνεχίσει τη ζωή της με μια έντονη καμπυλότητα στην πλάτη, χρόνιο πόνο και εμφανή ασυμμετρία στο σώμα, λόγω της σκολίωσης που την ταλαιπωρούσε.

Τα λόγια του γιατρού για ένα κορίτσι στην εφηβεία ήταν σχεδόν απαγορευτικά: «Η σκολίωση δεν θα σου καταστρέψει τη ζωή», της είπε, «εκτός αν θέλεις να κάνεις μόντελινγκ με μπικίνι».

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Μαρία Κοτοπούλη
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης