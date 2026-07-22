H Νατάσα αρνήθηκε το χειρουργείο για τη σκολίωση στα 13 – Πώς η γιόγκα την έκανε να αγαπήσει το σώμα της
H Νατάσα αρνήθηκε το χειρουργείο για τη σκολίωση στα 13 – Πώς η γιόγκα την έκανε να αγαπήσει το σώμα της
Η απόφαση να μην υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση τη γέμισε για χρόνια αμφιβολίες και ανασφάλεια. Πώς η καθημερινή πρακτική της γιόγκα άλλαξε τη σχέση της με τον πόνο, την εικόνα του σώματος και τελικά με την ίδια της τη ζωή
Στα 13 της χρόνια, η Natasha Livingstone βρέθηκε αντιμέτωπη με μια απόφαση που δύσκολα μπορεί να διαχειριστεί ακόμη και ένας ενήλικας: να υποβληθεί σε μια σοβαρή επέμβαση στη σπονδυλική στήλη ή να συνεχίσει τη ζωή της με μια έντονη καμπυλότητα στην πλάτη, χρόνιο πόνο και εμφανή ασυμμετρία στο σώμα, λόγω της σκολίωσης που την ταλαιπωρούσε.
Τα λόγια του γιατρού για ένα κορίτσι στην εφηβεία ήταν σχεδόν απαγορευτικά: «Η σκολίωση δεν θα σου καταστρέψει τη ζωή», της είπε, «εκτός αν θέλεις να κάνεις μόντελινγκ με μπικίνι».
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Τα λόγια του γιατρού για ένα κορίτσι στην εφηβεία ήταν σχεδόν απαγορευτικά: «Η σκολίωση δεν θα σου καταστρέψει τη ζωή», της είπε, «εκτός αν θέλεις να κάνεις μόντελινγκ με μπικίνι».
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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