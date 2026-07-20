Καύσωνας: 10 απλές οδηγίες προστασίας από τις υψηλές θερμοκρασίες – Δείτε βίντεο

Τι πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα ηλικιωμένοι, παιδιά και άλλες ευάλωτες ομάδες – Χρήσιμες συμβουλές και για την προστασία των κατοικίδιων από το κύμα καύσωνα