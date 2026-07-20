Καύσωνας: 10 απλές οδηγίες προστασίας από τις υψηλές θερμοκρασίες – Δείτε βίντεο
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Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (ΕΕΣ) Ζέστη Καύσωνας Υψηλές Θερμοκρασίες

Καύσωνας: 10 απλές οδηγίες προστασίας από τις υψηλές θερμοκρασίες – Δείτε βίντεο

Τι πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα ηλικιωμένοι, παιδιά και άλλες ευάλωτες ομάδες – Χρήσιμες συμβουλές και για την προστασία των κατοικίδιων από το κύμα καύσωνα

Καύσωνας: 10 απλές οδηγίες προστασίας από τις υψηλές θερμοκρασίες – Δείτε βίντεο
ygeiamou.gr team
Με τον υδράργυρο να «χτυπά κόκκινο» και το κύμα καύσωνα να γίνεται αισθητό σε ολόκληρη τη χώρα, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.) υπενθυμίζει 10 απλές αλλά σημαντικές οδηγίες προστασίας από τις υψηλές θερμοκρασίες.

Η παρατεταμένη έκθεση στη ζέστη μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα υγείας, ιδιαίτερα σε ομάδες υψηλού κινδύνου, όπως οι ηλικιωμένοι και τα παιδιά.

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ygeiamou.gr team
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