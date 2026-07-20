Η 23χρονη Κυριακή έκανε δωρεά μυελού των οστών στη μνήμη του 21χρονου Νικηφόρου – Και έδωσε ελπίδα για ζωή στη Βραζιλία

Στα 21 της η Κυριακή πήρε μια απόφαση που άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου στην άλλη άκρη του κόσμου. Τρία χρόνια μετά την εγγραφή της ως εθελόντρια δότρια μυελού των οστών, βρέθηκε συμβατή με έναν ασθενή στη Βραζιλία. Κατέγραψε βήμα βήμα την πορεία μέχρι τη δωρεά, από το πρώτο τηλεφώνημα μέχρι τη στιγμή που τα κύτταρά της ταξίδεψαν για να χαρίσουν ελπίδα