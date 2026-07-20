Η 23χρονη Κυριακή έκανε δωρεά μυελού των οστών στη μνήμη του 21χρονου Νικηφόρου – Και έδωσε ελπίδα για ζωή στη Βραζιλία
Η 23χρονη Κυριακή έκανε δωρεά μυελού των οστών στη μνήμη του 21χρονου Νικηφόρου – Και έδωσε ελπίδα για ζωή στη Βραζιλία
Στα 21 της η Κυριακή πήρε μια απόφαση που άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου στην άλλη άκρη του κόσμου. Τρία χρόνια μετά την εγγραφή της ως εθελόντρια δότρια μυελού των οστών, βρέθηκε συμβατή με έναν ασθενή στη Βραζιλία. Κατέγραψε βήμα βήμα την πορεία μέχρι τη δωρεά, από το πρώτο τηλεφώνημα μέχρι τη στιγμή που τα κύτταρά της ταξίδεψαν για να χαρίσουν ελπίδα
5 Φεβρουαρίου 2023: Η μέρα που ήταν το μνημόσυνο του 21χρονου Νικηφόρου. Η μέρα που έγινα δωρήτρια μυελού των οστών. Μια πολύ συναισθηματικά φορτισμένη μέρα, αλλά που μέσα στην απόγνωση και το τραγικό της όλης κατάστασης, οδήγησε σε μια κίνηση που θα αποδεικνυόταν σωτήρια και ελπιδοφόρα για έναν συνάνθρωπο μας, στην άλλη άκρη του κόσμου, στη Βραζιλία!
12 Ιανουαρίου 2026: Έλαβα ένα τηλεφώνημα από έναν άγνωστο αριθμό. Ήταν από το ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ. Με ενημέρωσαν πως βρέθηκα συμβατή με ασθενή που χρειάζεται μεταμόσχευση για μυελό των οστών. Ενθουσιάστηκα. Συγκινήθηκα. Έκλαψα. Στην πορεία αγχώθηκα, φοβήθηκα, ήθελα να πάνε όλα τέλεια, ήθελα να σωθεί ο άγνωστος που με χρειαζόταν. Αλλά από την πρώτη στιγμή ήξερα πως το «ναι» είναι η μόνη απάντηση. Μου φαίνεται φοβερό ότι μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπαίνουν στη θέση του άλλου, ιδίως ενός ασθενούς, που δεν σκέφτονται ότι μπορεί να τύχει να χρειαστούν βοήθεια και οι ίδιοι. Κανείς μας δεν ξέρει τι του επιφυλάσσει η ζωή, γιατί όχι και μια δύσκολη κατάσταση υγείας; Σκεφτόμουν συνέχεια τον άγνωστο στη Βραζιλία. Πώς θα ένιωθε, αν σε μια στιγμή που πίστευε πως ο χρόνος του λιγοστεύει, λάμβανε ένα μήνυμα που θα του έδινε ξανά ελπίδα; Ότι βρέθηκε συμβατός δότης που θα μπορούσε να του χαρίσει ζωή; Δεν θα ένιωθε χαρά; Ευγνωμοσύνη; Τύχη; Συνειδητοποίησα ότι το ίδιο ξεχωριστό συναίσθημα βιώνει και ο δότης.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
12 Ιανουαρίου 2026: Έλαβα ένα τηλεφώνημα από έναν άγνωστο αριθμό. Ήταν από το ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ. Με ενημέρωσαν πως βρέθηκα συμβατή με ασθενή που χρειάζεται μεταμόσχευση για μυελό των οστών. Ενθουσιάστηκα. Συγκινήθηκα. Έκλαψα. Στην πορεία αγχώθηκα, φοβήθηκα, ήθελα να πάνε όλα τέλεια, ήθελα να σωθεί ο άγνωστος που με χρειαζόταν. Αλλά από την πρώτη στιγμή ήξερα πως το «ναι» είναι η μόνη απάντηση. Μου φαίνεται φοβερό ότι μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπαίνουν στη θέση του άλλου, ιδίως ενός ασθενούς, που δεν σκέφτονται ότι μπορεί να τύχει να χρειαστούν βοήθεια και οι ίδιοι. Κανείς μας δεν ξέρει τι του επιφυλάσσει η ζωή, γιατί όχι και μια δύσκολη κατάσταση υγείας; Σκεφτόμουν συνέχεια τον άγνωστο στη Βραζιλία. Πώς θα ένιωθε, αν σε μια στιγμή που πίστευε πως ο χρόνος του λιγοστεύει, λάμβανε ένα μήνυμα που θα του έδινε ξανά ελπίδα; Ότι βρέθηκε συμβατός δότης που θα μπορούσε να του χαρίσει ζωή; Δεν θα ένιωθε χαρά; Ευγνωμοσύνη; Τύχη; Συνειδητοποίησα ότι το ίδιο ξεχωριστό συναίσθημα βιώνει και ο δότης.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα