Νυκτερινή ενούρηση και ακράτεια σε ενήλικες – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε
Νυκτερινή ενούρηση και ακράτεια σε ενήλικες – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε
Στο επεισόδιο 15 της σειράς vidcast για την ακράτεια «Γνωρίζοντας περισσότερα, ζω καλύτερα!» ο κ. Ανδρέας Πετρολέκας χειρουργός ουρολόγος ανδρολόγος, αναπληρωτής διευθυντής Β’ Ουρολογικής κλινικής του νοσοκομείου Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center και μέλος της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας μιλά για τη νυχτερινή ενούρηση και ακράτεια στους ενήλικες
Εάν ξυπνάτε στη μέση της νύχτας για τουαλέτα ή έχετε βιώσει ακούσια απώλεια ούρων στον ύπνο σας να ξέρετε ότι δεν είστε μόνοι. Τα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι 1 στους 10 ενήλικες αντιμετωπίζει νυχτερινή ακράτεια.
Το ygeiamou.gr συνομιλεί με τον κ. Ανδρέα Πετρολέκα, Χειρουργό Ουρολόγο – Ανδρολόγο, αναπληρωτή Διευθυντή Β’ Ουρολογικής κλινικής του νοσοκομείου Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center και μέλος της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας για τις δυσκολίες της νυχτερινής ενούρησης και ακράτειας σε ενήλικες καθώς και τους πρακτικούς τρόπους με τους οποίους μπορεί να αντιμετωπιστούν αυτές οι δυσκολίες.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Το ygeiamou.gr συνομιλεί με τον κ. Ανδρέα Πετρολέκα, Χειρουργό Ουρολόγο – Ανδρολόγο, αναπληρωτή Διευθυντή Β’ Ουρολογικής κλινικής του νοσοκομείου Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center και μέλος της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας για τις δυσκολίες της νυχτερινής ενούρησης και ακράτειας σε ενήλικες καθώς και τους πρακτικούς τρόπους με τους οποίους μπορεί να αντιμετωπιστούν αυτές οι δυσκολίες.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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