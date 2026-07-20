Νυκτερινή ενούρηση και ακράτεια σε ενήλικες – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε

Στο επεισόδιο 15 της σειράς vidcast για την ακράτεια «Γνωρίζοντας περισσότερα, ζω καλύτερα!» ο κ. Ανδρέας Πετρολέκας χειρουργός ουρολόγος ανδρολόγος, αναπληρωτής διευθυντής Β’ Ουρολογικής κλινικής του νοσοκομείου Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center και μέλος της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας μιλά για τη νυχτερινή ενούρηση και ακράτεια στους ενήλικες