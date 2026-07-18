Ασθενείς με ακράτεια: Η ψυχική επιβάρυνση των φροντιστών – Συμβουλές διαχείρισης
Ασθενείς με ακράτεια: Η ψυχική επιβάρυνση των φροντιστών – Συμβουλές διαχείρισης
Στο επεισόδιο 14 της σειράς vidcast για την ακράτεια «Γνωρίζοντας περισσότερα, ζω καλύτερα!» o κ. Χαράλαμπος Θωμάς, Ουρολόγος και γενικός γραμματέας της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας μιλά για το ψυχικό φορτίο των φροντιστών ατόμων με ακράτεια και τους τρόπους διαχείρισής του
Η σειρά vidcast για την ακράτεια δημιουργήθηκε με στόχο να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει για την ακράτεια όχι μόνο από την πλευρά του ασθενούς, αλλά και του φροντιστή. Γιατί η αλήθεια είναι ότι όταν μιλάμε για την ακράτεια σπανίως σκεφτόμαστε τον φροντιστή που ξυπνάει τη νύχτα για να φροντίσει τον ασθενή.
Το ygeiamou.gr συνομιλεί με τον κ. Χαράλαμπο Θωμά, Ουρολόγο και γενικό γραμματέα της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας για την ψυχική επιβάρυνση των φροντιστών και τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να την διαχειριστούν.
Δείτε ολόκληρη τη συζήτηση με τον κ. Χαράλαμπο Θωμά στο επεισόδιο 14 της σειράς vidcast για την ακράτεια «Γνωρίζοντας περισσότερα, ζω καλύτερα!» που ακολουθεί:
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Το ygeiamou.gr συνομιλεί με τον κ. Χαράλαμπο Θωμά, Ουρολόγο και γενικό γραμματέα της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας για την ψυχική επιβάρυνση των φροντιστών και τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να την διαχειριστούν.
Δείτε ολόκληρη τη συζήτηση με τον κ. Χαράλαμπο Θωμά στο επεισόδιο 14 της σειράς vidcast για την ακράτεια «Γνωρίζοντας περισσότερα, ζω καλύτερα!» που ακολουθεί:
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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