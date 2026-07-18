Ασθενείς με ακράτεια: Η ψυχική επιβάρυνση των φροντιστών – Συμβουλές διαχείρισης

Η σειρά vidcast για την ακράτεια δημιουργήθηκε με στόχο να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει για την ακράτεια όχι μόνο από την πλευρά του ασθενούς, αλλά και του φροντιστή. Γιατί η αλήθεια είναι ότι όταν μιλάμε για την ακράτεια σπανίως σκεφτόμαστε τον φροντιστή που ξυπνάει τη νύχτα για να φροντίσει τον ασθενή.Τοσυνομιλεί με τον κ.και γενικό γραμματέα της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας για την ψυχική επιβάρυνση των φροντιστών και τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να την διαχειριστούν.Διαβάστε περισσότερα στο