Άνοια: Το κόστος της φροντίδας των πασχόντων «βαραίνει» τις οικογένειες – Νέες οδηγίες του ΠΟΥ

Συγγενείς και φίλοι σηκώνουν το μεγαλύτερο μέρος της φροντίδας, την ώρα που σχεδόν 10 εκατ. άνθρωποι διαγιγνώσκονται με άνοια κάθε χρόνο - Ο ΠΟΥ ζητά έμφαση στην πρόληψη