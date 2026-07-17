Άνοια: Το κόστος της φροντίδας των πασχόντων «βαραίνει» τις οικογένειες – Νέες οδηγίες του ΠΟΥ
Άνοια: Το κόστος της φροντίδας των πασχόντων «βαραίνει» τις οικογένειες – Νέες οδηγίες του ΠΟΥ
Συγγενείς και φίλοι σηκώνουν το μεγαλύτερο μέρος της φροντίδας, την ώρα που σχεδόν 10 εκατ. άνθρωποι διαγιγνώσκονται με άνοια κάθε χρόνο - Ο ΠΟΥ ζητά έμφαση στην πρόληψη
Η άνοια δεν επιβαρύνει μόνο τα συστήματα υγείας. Το μεγαλύτερο μέρος του κόστους της στην Ευρώπη το «σηκώνουν» οι οικογένειες, οι φίλοι και οι άτυποι φροντιστές, συχνά χωρίς αμοιβή και χωρίς επαρκή αναγνώριση.
Σύμφωνα με νέα ευρωπαϊκή ανάλυση, η άμισθη φροντίδα αντιστοιχεί στο 58% της συνολικής δαπάνης. Σε οικονομικούς όρους, η αξία της εκτιμάται σε 128 δισ. ευρώ ετησίως, ποσό μεγαλύτερο από το αντίστοιχο της υγειονομικής περίθαλψης, που υπολογίζεται σε 93 δισ. ευρώ.
Η μελέτη εκτιμά ότι το 2019 περίπου 8,8 εκατομμύρια άνθρωποι ζούσαν με άνοια σε ευρωπαϊκές χώρες υψηλού εισοδήματος. Η οικονομική επιβάρυνση της νόσου αντιστοιχούσε περίπου στο 1,6% του περιφερειακού ΑΕΠ (Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν), αναδεικνύοντας το αυξανόμενο βάρος της πάθησης για τις οικονομίες, τα συστήματα υγείας και τις οικογένειες.
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Σύμφωνα με νέα ευρωπαϊκή ανάλυση, η άμισθη φροντίδα αντιστοιχεί στο 58% της συνολικής δαπάνης. Σε οικονομικούς όρους, η αξία της εκτιμάται σε 128 δισ. ευρώ ετησίως, ποσό μεγαλύτερο από το αντίστοιχο της υγειονομικής περίθαλψης, που υπολογίζεται σε 93 δισ. ευρώ.
Η μελέτη εκτιμά ότι το 2019 περίπου 8,8 εκατομμύρια άνθρωποι ζούσαν με άνοια σε ευρωπαϊκές χώρες υψηλού εισοδήματος. Η οικονομική επιβάρυνση της νόσου αντιστοιχούσε περίπου στο 1,6% του περιφερειακού ΑΕΠ (Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν), αναδεικνύοντας το αυξανόμενο βάρος της πάθησης για τις οικονομίες, τα συστήματα υγείας και τις οικογένειες.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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