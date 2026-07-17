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Το πρώτο χάπι κατά της παχυσαρκίας πήρε ευρωπαϊκή έγκριση
YGEIAMOU.GR
Παχυσαρκία Σεμαγλουτίδη

Το πρώτο χάπι κατά της παχυσαρκίας πήρε ευρωπαϊκή έγκριση

Το Wegovy σε χάπι παίρνει το «πράσινο φως» στην Ευρώπη, σημαίνοντας μια νέα εποχή στη θεραπεία της παχυσαρκίας

Το πρώτο χάπι κατά της παχυσαρκίας πήρε ευρωπαϊκή έγκριση
ygeiamou.gr team
Στις 15 Ιουλίου 2026, η εταιρεία Novo Nordisk ανακοίνωσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το Wegovy® σε μορφή χαπιού (από του στόματος σεμαγλουτίδη 25 mg) για τη χρόνια αντιμετώπιση της παχυσαρκίας και της υπερβαρότητας σε ενήλικες με τουλάχιστον μία σχετιζόμενη συννοσηρότητα. Πρόκειται για το πρώτο από του στόματος φάρμακο της κατηγορίας των αγωνιστών των υποδοχέων GLP-1 που λαμβάνει έγκριση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη διαχείριση του σωματικού βάρους, σηματοδοτώντας μια σημαντική εξέλιξη στη θεραπευτική αντιμετώπιση μιας χρόνιας μεταβολικής νόσου με συνεχώς αυξανόμενο επιπολασμό.

Η έγκριση αφορά άτομα με παχυσαρκία (ΔΜΣ ≥30 kg/m²) ή υπερβαρότητα (ΔΜΣ ≥27 kg/m²) που συνυπάρχει τουλάχιστον μία νόσος σχετιζόμενη με το αυξημένο σωματικό βάρος, όπως σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2, αρτηριακή υπέρταση ή δυσλιπιδαιμία. Όπως και όλες οι φαρμακευτικές θεραπείες για την παχυσαρκία, χορηγείται συμπληρωματικά σε υποθερμιδική δίαιτα και αυξημένη σωματική δραστηριότητα.

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ygeiamou.gr team
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