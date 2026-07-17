Επίθεση σκύλου σε σκύλο: Πώς να αντιδράσουμε και τι να αποφύγουμε
Επίθεση σκύλου σε σκύλο: Πώς να αντιδράσουμε και τι να αποφύγουμε
Ένα οδυνηρό θέαμα είναι η επίθεση που δέχεται ένας σκύλος από άλλον σκύλο. Υπάρχουν σωτήριες κινήσεις, ώστε να αποσυντονίσουμε τον σκύλο που επιτίθεται και να αποτρέψουμε την επίθεση;
Ένα από τα πιο δυσάρεστα γεγονότα που μπορεί να συμβεί σε έναν κηδεμόνα σκύλου –όπως και στον σκύλο, βέβαια-, είναι να δεχτεί ο αγαπημένος του φίλος επίθεση από άλλον.
Πρόσφατα ήρθε στο φως της δημοσιότητας ένα πραγματικά πολύ θλιβερό γεγονός: η επίθεση ενός δεσποζόμενου σκύλου σε άλλον, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του δεύτερου.
«Οι περισσότεροι ιδιοκτήτες σε μία ανάλογη περίπτωση, ενστικτωδώς θα σπεύσουν να σηκώσουν τον σκύλο τους από το έδαφος, ή θα προσπαθήσουν να μπουν εμπόδιο ανάμεσα στον σκύλο τους και στον σκύλο που κάνει την επίθεση», αναφέρει ο εκπαιδευτής σκύλων, Δημήτρης Πιτσικάλης.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Πρόσφατα ήρθε στο φως της δημοσιότητας ένα πραγματικά πολύ θλιβερό γεγονός: η επίθεση ενός δεσποζόμενου σκύλου σε άλλον, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του δεύτερου.
«Οι περισσότεροι ιδιοκτήτες σε μία ανάλογη περίπτωση, ενστικτωδώς θα σπεύσουν να σηκώσουν τον σκύλο τους από το έδαφος, ή θα προσπαθήσουν να μπουν εμπόδιο ανάμεσα στον σκύλο τους και στον σκύλο που κάνει την επίθεση», αναφέρει ο εκπαιδευτής σκύλων, Δημήτρης Πιτσικάλης.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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