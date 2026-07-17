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Επίθεση σκύλου σε σκύλο: Πώς να αντιδράσουμε και τι να αποφύγουμε
YGEIAMOU.GR
Σκύλος Κατοικίδιο

Επίθεση σκύλου σε σκύλο: Πώς να αντιδράσουμε και τι να αποφύγουμε

Ένα οδυνηρό θέαμα είναι η επίθεση που δέχεται ένας σκύλος από άλλον σκύλο. Υπάρχουν σωτήριες κινήσεις, ώστε να αποσυντονίσουμε τον σκύλο που επιτίθεται και να αποτρέψουμε την επίθεση;

Επίθεση σκύλου σε σκύλο: Πώς να αντιδράσουμε και τι να αποφύγουμε
ygeiamou.gr team
Ένα από τα πιο δυσάρεστα γεγονότα που μπορεί να συμβεί σε έναν κηδεμόνα σκύλου –όπως και στον σκύλο, βέβαια-, είναι να δεχτεί ο αγαπημένος του φίλος επίθεση από άλλον.

Πρόσφατα ήρθε στο φως της δημοσιότητας ένα πραγματικά πολύ θλιβερό γεγονός: η επίθεση ενός δεσποζόμενου σκύλου σε άλλον, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του δεύτερου.

«Οι περισσότεροι ιδιοκτήτες σε μία ανάλογη περίπτωση, ενστικτωδώς θα σπεύσουν να σηκώσουν τον σκύλο τους από το έδαφος, ή θα προσπαθήσουν να μπουν εμπόδιο ανάμεσα στον σκύλο τους και στον σκύλο που κάνει την επίθεση», αναφέρει ο εκπαιδευτής σκύλων, Δημήτρης Πιτσικάλης.

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ygeiamou.gr team
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