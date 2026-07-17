Επίθεση σκύλου σε σκύλο: Πώς να αντιδράσουμε και τι να αποφύγουμε

Ένα οδυνηρό θέαμα είναι η επίθεση που δέχεται ένας σκύλος από άλλον σκύλο. Υπάρχουν σωτήριες κινήσεις, ώστε να αποσυντονίσουμε τον σκύλο που επιτίθεται και να αποτρέψουμε την επίθεση;