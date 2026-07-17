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Γονείς: 6 «χρυσές» συμβουλές για να πείσετε τα παιδιά να τρώνε περισσότερα λαχανικά
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Λαχανικά Γονείς

Γονείς: 6 «χρυσές» συμβουλές για να πείσετε τα παιδιά να τρώνε περισσότερα λαχανικά

Η πίεση σπάνια βοηθά - Από την συχνή έκθεση και το παράδειγμα των γονιών μέχρι την εμφάνιση και τη σωστή... στιγμή, ορισμένες πρακτικές συμβουλές μπορούν να κάνουν τη διαφορά

Γονείς: 6 «χρυσές» συμβουλές για να πείσετε τα παιδιά να τρώνε περισσότερα λαχανικά
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Για πολλούς γονείς, τα λαχανικά στο παιδικό πιάτο είναι καθημερινή δοκιμασία. Η άρνηση δεν είναι ασυνήθιστη: τα παιδιά προτιμούν από νωρίς τις γλυκές γεύσεις, ενώ συχνά αποφεύγουν ό,τι είναι νέο, πικρό ή άγνωστο.

Η ποικιλία τροφίμων, όμως, είναι καθοριστική. Μια «φτωχή» διατροφή μπορεί να επηρεάσει τη συγκέντρωση, τη συμπεριφορά, τη σχολική επίδοση και το σωματικό βάρος. Οι ειδικοί επισημαίνουν στο BBC ότι παρόλο που δεν υπάρχει «μαγική» λύση, ορισμένες πρακτικές φαίνεται να βοηθούν.

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Σαβίνα Αποστολοπούλου
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