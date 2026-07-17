Πλάσμα: Πάνω από 1 εκατομμύριο ασθενείς στην Ευρώπη εξαρτώνται από αυτό – Η πρόκληση της ευρωπαϊκής αυτάρκειας
Πλάσμα: Πάνω από 1 εκατομμύριο ασθενείς στην Ευρώπη εξαρτώνται από αυτό – Η πρόκληση της ευρωπαϊκής αυτάρκειας
Οι θεραπείες από ανθρώπινο πλάσμα είναι ζωτικής σημασίας για ασθενείς με σπάνιες και σοβαρές παθήσεις, αλλά εξαρτώνται πλήρως από δωρεές - Στην Ευρώπη υπάρχει αυξανόμενη έλλειψη και μεγάλη εξάρτηση από εισαγωγές, ενώ στην Ελλάδα το πλάσμα παραμένει σε μεγάλο βαθμό αναξιοποίητο
Για πάνω από ένα εκατομμύριο Ευρωπαίους ασθενείς που ζουν με σπάνιες και χρόνιες παθήσεις, οι θεραπείες που προέρχονται από ανθρώπινο πλάσμα δεν αποτελούν απλώς μία θεραπευτική επιλογή, αλλά τη μοναδική διαθέσιμη λύση για την αναβάθμιση της ποιότητας και την αύξηση του προσδόκιμου ζωής. Τα Plasma Derived Medicinal Products (PDMPs) είναι φάρμακα των οποίων η δραστική ουσία είναι το ανθρώπινο πλάσμα και τα οποία χρησιμοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα παθήσεων, όπως είναι οι ανοσοανεπάρκειες και η αιμορροφιλία αλλά και σοβαρά νευρολογικά και αυτοάνοσα νοσήματα.
Σε αντίθεση με πολλά άλλα φαρμακευτικά προϊόντα, η βασική πρώτη ύλη των PDMPs δεν μπορεί να παραχθεί συνθετικά στο εργαστήριο. Το ανθρώπινο πλάσμα και η διαθεσιμότητά του εξαρτάται αποκλειστικά από την εθελοντική προσφορά υγιών δοτών. Με απλά λόγια, χωρίς δωρεές πλάσματος δεν μπορούν να παραχθούν οι θεραπείες που χρειάζονται εκατοντάδες χιλιάδες ασθενείς για να ζήσουν μια φυσιολογική ζωή.
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Σε αντίθεση με πολλά άλλα φαρμακευτικά προϊόντα, η βασική πρώτη ύλη των PDMPs δεν μπορεί να παραχθεί συνθετικά στο εργαστήριο. Το ανθρώπινο πλάσμα και η διαθεσιμότητά του εξαρτάται αποκλειστικά από την εθελοντική προσφορά υγιών δοτών. Με απλά λόγια, χωρίς δωρεές πλάσματος δεν μπορούν να παραχθούν οι θεραπείες που χρειάζονται εκατοντάδες χιλιάδες ασθενείς για να ζήσουν μια φυσιολογική ζωή.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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