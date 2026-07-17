Πλάσμα: Πάνω από 1 εκατομμύριο ασθενείς στην Ευρώπη εξαρτώνται από αυτό – Η πρόκληση της ευρωπαϊκής αυτάρκειας

Οι θεραπείες από ανθρώπινο πλάσμα είναι ζωτικής σημασίας για ασθενείς με σπάνιες και σοβαρές παθήσεις, αλλά εξαρτώνται πλήρως από δωρεές - Στην Ευρώπη υπάρχει αυξανόμενη έλλειψη και μεγάλη εξάρτηση από εισαγωγές, ενώ στην Ελλάδα το πλάσμα παραμένει σε μεγάλο βαθμό αναξιοποίητο