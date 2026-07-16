Ταμπόν: Με ποιο τρόπο διαταράσσουν τις ορμόνες – Τι πρέπει να γνωρίζουμε
Ταμπόν: Με ποιο τρόπο διαταράσσουν τις ορμόνες – Τι πρέπει να γνωρίζουμε
Νέα εργαστηριακή μελέτη αποκαλύπτει ότι ορισμένα ταμπόν απελευθερώνουν χημικές ουσίες που μπορεί να διαταράσσουν το ορμονικό σύστημα
Χημικές ουσίες που μπορούν να επηρεάσουν τη λειτουργία των ορμονών φαίνεται ότι απελευθερώνουν ορισμένα ταμπόν, ανεξάρτητα από το αν είναι κατασκευασμένα από συνθετικά ή βιολογικά υλικά, σύμφωνα με νέα μελέτη.
Οι ερευνητές εντόπισαν σε περίπου τα μισά προϊόντα που εξετάστηκαν χαμηλά επίπεδα ουσιών με δράση παρόμοια με εκείνη των οιστρογόνων. Τα ευρήματα δεν αποδεικνύουν ότι τα ταμπόν είναι επικίνδυνα, εγείρουν όμως ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο αξιολογείται η χημική τους ασφάλεια.
Η καθηγήτρια Alison Heather, από το Τμήμα Φυσιολογίας του Πανεπιστημίου του Otago και επικεφαλής επιστημονική σύμβουλος της νεοφυούς εταιρείας βιοτεχνολογίας InsituGen, εξηγεί ότι οι ουσίες με οιστρογονική δράση συνδέονται ολοένα και περισσότερο με πιθανές επιπτώσεις στην αναπαραγωγική και ορμονική υγεία.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Οι ερευνητές εντόπισαν σε περίπου τα μισά προϊόντα που εξετάστηκαν χαμηλά επίπεδα ουσιών με δράση παρόμοια με εκείνη των οιστρογόνων. Τα ευρήματα δεν αποδεικνύουν ότι τα ταμπόν είναι επικίνδυνα, εγείρουν όμως ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο αξιολογείται η χημική τους ασφάλεια.
Η καθηγήτρια Alison Heather, από το Τμήμα Φυσιολογίας του Πανεπιστημίου του Otago και επικεφαλής επιστημονική σύμβουλος της νεοφυούς εταιρείας βιοτεχνολογίας InsituGen, εξηγεί ότι οι ουσίες με οιστρογονική δράση συνδέονται ολοένα και περισσότερο με πιθανές επιπτώσεις στην αναπαραγωγική και ορμονική υγεία.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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