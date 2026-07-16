Ψωρίαση: Η ανάγκη για ψυχολογική υποστήριξη αυξάνεται ραγδαία
Ψωρίαση: Η ανάγκη για ψυχολογική υποστήριξη αυξάνεται ραγδαία
Η ζήτηση για ψυχολογική στήριξη ανάμεσα στους ασθενείς με ψωρίαση αυξάνεται ραγδαία, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύει το Σωματείο Υποστήριξης Ασθενών με Ψωρίαση «ΚΑΛΥΨΩ»
Η περσινή συνολική συμμετοχή στις ομαδικές και κοινωνικές δράσεις του Σωματείου ΚΑΛΥΨΩ έφτασε τις 363 συμμετοχές σε όλο το 2025. Φέτος, μέσα σε μόλις 6 μήνες, οι συμμετοχές έφτασαν ήδη τις 324 – δηλαδή το 89% της περσινής συνολικής συμμετοχής. Σε μία κατηγορία μάλιστα, η περσινή επίδοση έχει ήδη ξεπεραστεί: Η Λέσχη Φιλίας ΚΑΛΥΨΩ κατέγραψε 98 συμμετοχές το πρώτο εξάμηνο του 2026, έναντι 84 σε ολόκληρο το 2025.
Η ψωρίαση δεν είναι απλώς μια «δερματική» πάθηση. Το στίγμα, η αμηχανία και η κόπωση μιας χρόνιας νόσου επιβαρύνουν εξίσου την ψυχική υγεία των ασθενών. Η αυξανόμενη προσέλευση στις δράσεις του Σωματείου ΚΑΛΥΨΩ επιβεβαιώνει ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι αναζητούν ενεργά βοήθεια για να διαχειριστούν αυτό το λιγότερο ορατό, αλλά εξίσου σοβαρό, κομμάτι της νόσου.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η ψωρίαση δεν είναι απλώς μια «δερματική» πάθηση. Το στίγμα, η αμηχανία και η κόπωση μιας χρόνιας νόσου επιβαρύνουν εξίσου την ψυχική υγεία των ασθενών. Η αυξανόμενη προσέλευση στις δράσεις του Σωματείου ΚΑΛΥΨΩ επιβεβαιώνει ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι αναζητούν ενεργά βοήθεια για να διαχειριστούν αυτό το λιγότερο ορατό, αλλά εξίσου σοβαρό, κομμάτι της νόσου.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα