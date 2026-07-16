Ψωρίαση: Η ανάγκη για ψυχολογική υποστήριξη αυξάνεται ραγδαία

Η ζήτηση για ψυχολογική στήριξη ανάμεσα στους ασθενείς με ψωρίαση αυξάνεται ραγδαία, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύει το Σωματείο Υποστήριξης Ασθενών με Ψωρίαση «ΚΑΛΥΨΩ»