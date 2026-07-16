8 υγιεινά σνακ για την παραλία με τα παιδιά – Ενυδατώνουν, χωρίς να «βαραίνουν»
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Σνακ Παραλία

8 υγιεινά σνακ για την παραλία με τα παιδιά – Ενυδατώνουν, χωρίς να «βαραίνουν»

Η ζέστη, το κολύμπι και το παιχνίδι αυξάνουν τις ανάγκες των παιδιών σε ενέργεια και υγρά. Η κυρία Φλώρα Λουκιανού, Κλινική Διαιτολόγος – Αθλητική Διατροφολόγος δίνει ιδέες για σνακ ιδανικά για την παραλία και εξηγεί τι πρέπει να προσέξετε για την ασφαλή συντήρησή τους

8 υγιεινά σνακ για την παραλία με τα παιδιά – Ενυδατώνουν, χωρίς να «βαραίνουν»
ygeiamou.gr team
*Γράφει η κυρία Φλώρα Λουκιανού, Κλινική Διαιτολόγος – Αθλητική Διατροφολόγος


Το καλοκαίρι για τα παιδιά είναι συνδεδεμένο με εξορμήσεις στην παραλία, κολύμπι και παιχνίδι στην άμμο. Όλη αυτή η δραστηριότητα αυξάνει τις ανάγκες τους σε ενέργεια και υγρά, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την κατάλληλη προετοιμασία των γευμάτων και σνακ που θα έχουν μαζί τους.

Η σωστή οργάνωση του ψυγείου ή της τσάντας παραλίας μπορεί να εξασφαλίσει όχι μόνο την ενέργεια και τον κορεσμό, αλλά και την ασφάλεια των τροφίμων καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

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