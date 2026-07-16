8 υγιεινά σνακ για την παραλία με τα παιδιά – Ενυδατώνουν, χωρίς να «βαραίνουν»
8 υγιεινά σνακ για την παραλία με τα παιδιά – Ενυδατώνουν, χωρίς να «βαραίνουν»
Η ζέστη, το κολύμπι και το παιχνίδι αυξάνουν τις ανάγκες των παιδιών σε ενέργεια και υγρά. Η κυρία Φλώρα Λουκιανού, Κλινική Διαιτολόγος – Αθλητική Διατροφολόγος δίνει ιδέες για σνακ ιδανικά για την παραλία και εξηγεί τι πρέπει να προσέξετε για την ασφαλή συντήρησή τους
*Γράφει η κυρία Φλώρα Λουκιανού, Κλινική Διαιτολόγος – Αθλητική Διατροφολόγος
Το καλοκαίρι για τα παιδιά είναι συνδεδεμένο με εξορμήσεις στην παραλία, κολύμπι και παιχνίδι στην άμμο. Όλη αυτή η δραστηριότητα αυξάνει τις ανάγκες τους σε ενέργεια και υγρά, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την κατάλληλη προετοιμασία των γευμάτων και σνακ που θα έχουν μαζί τους.
Η σωστή οργάνωση του ψυγείου ή της τσάντας παραλίας μπορεί να εξασφαλίσει όχι μόνο την ενέργεια και τον κορεσμό, αλλά και την ασφάλεια των τροφίμων καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Το καλοκαίρι για τα παιδιά είναι συνδεδεμένο με εξορμήσεις στην παραλία, κολύμπι και παιχνίδι στην άμμο. Όλη αυτή η δραστηριότητα αυξάνει τις ανάγκες τους σε ενέργεια και υγρά, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την κατάλληλη προετοιμασία των γευμάτων και σνακ που θα έχουν μαζί τους.
Η σωστή οργάνωση του ψυγείου ή της τσάντας παραλίας μπορεί να εξασφαλίσει όχι μόνο την ενέργεια και τον κορεσμό, αλλά και την ασφάλεια των τροφίμων καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα