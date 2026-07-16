8 υγιεινά σνακ για την παραλία με τα παιδιά – Ενυδατώνουν, χωρίς να «βαραίνουν»

Η ζέστη, το κολύμπι και το παιχνίδι αυξάνουν τις ανάγκες των παιδιών σε ενέργεια και υγρά. Η κυρία Φλώρα Λουκιανού, Κλινική Διαιτολόγος – Αθλητική Διατροφολόγος δίνει ιδέες για σνακ ιδανικά για την παραλία και εξηγεί τι πρέπει να προσέξετε για την ασφαλή συντήρησή τους