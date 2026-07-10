Αντισυλληπτικά: Κάποια είναι πιο επικίνδυνα – Τι έδειξε μελέτη σε 3 εκατομμύρια γυναίκες

Νεότερα επιστημονικά δεδομένα φωτίζουν τη σχέση της ορμονικής αντισύλληψης με τον ελαφρά αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης μηνιγγιώματος - Τι θα πρέπει να γνωρίζουν οι γυναίκες