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Αντισυλληπτικά: Κάποια είναι πιο επικίνδυνα – Τι έδειξε μελέτη σε 3 εκατομμύρια γυναίκες
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Αντισυλληπτικά χάπια Αντισύλληψη Μηνιγγίωμα εγκεφάλου Εγκέφαλος

Αντισυλληπτικά: Κάποια είναι πιο επικίνδυνα – Τι έδειξε μελέτη σε 3 εκατομμύρια γυναίκες

Νεότερα επιστημονικά δεδομένα φωτίζουν τη σχέση της ορμονικής αντισύλληψης με τον ελαφρά αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης μηνιγγιώματος - Τι θα πρέπει να γνωρίζουν οι γυναίκες

Αντισυλληπτικά: Κάποια είναι πιο επικίνδυνα – Τι έδειξε μελέτη σε 3 εκατομμύρια γυναίκες
ygeiamou.gr team
Παρότι η ορμονική αντισύλληψη προσφέρει σημαντικά οφέλη στις γυναίκες και είναι επιστημονικά τεκμηριωμένη, οι επιστήμονες συνεχίζουν να μελετούν πώς μπορεί να επηρεάζει την υγεία σε βάθος χρόνου. Μια νέα μεγάλη μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο JAMA Network Open, έρχεται να προσθέσει νέα δεδομένα στη συζήτηση, συνδέοντας ορισμένες μορφές ορμονικής αντισύλληψης με μια μικρή αύξηση του κινδύνου εμφάνισης μηνιγγιώματος, του συχνότερου πρωτοπαθούς όγκου του εγκεφάλου στους ενήλικες.

Οι ερευνητές διευκρινίζουν, ωστόσο, ότι ο συνολικός κίνδυνος για κάθε γυναίκα παραμένει μικρός και ότι η αυξημένη πιθανότητα υποχωρεί σταδιακά μετά τη διακοπή της αντισύλληψης.

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ygeiamou.gr team
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