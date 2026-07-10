ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά τώρα στα Διαβατά Θεσσαλονίκης, 112 για ετοιμότητα στους κατοίκους

Ποιες φράουλες έχουν τα λιγότερα φυτοφάρμακα – Έρευνα σε 11 χώρες απαντά
YGEIAMOU.GR
Φράουλες Φυτοφάρμακα

Ποιες φράουλες έχουν τα λιγότερα φυτοφάρμακα – Έρευνα σε 11 χώρες απαντά

Έκθεση εντόπισε υπολείμματα φυτοφαρμάκων στα περισσότερα συμβατικά δείγματα, με PFAS στο 58% των περιπτώσεων - Ποια χώρα παρουσίασε τη χαμηλότερη επιβάρυνση και τι ισχύει για τα βιολογικά προϊόντα

Ποιες φράουλες έχουν τα λιγότερα φυτοφάρμακα – Έρευνα σε 11 χώρες απαντά
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Οι φράουλες που καλλιεργούνται στην Ισπανία εμφάνισαν από τα χαμηλότερα επίπεδα επιβάρυνσης με φυτοφάρμακα μεταξύ των 11 χωρών που περιλαμβάνονται σε νέα έκθεση της PAN Europe και συνεργαζόμενων περιβαλλοντικών οργανώσεων.

Σύμφωνα με την έκθεση, το 78% των δειγμάτων περιείχε τουλάχιστον ένα φυτοφάρμακο, συνήθως κάτω από τα νόμιμα όρια, ενώ το 61% περισσότερα από ένα υπολείμματα, με μέσο όρο 3,5 διαφορετικές δραστικές ουσίες ανά δείγμα.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης