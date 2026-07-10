Ποιες φράουλες έχουν τα λιγότερα φυτοφάρμακα – Έρευνα σε 11 χώρες απαντά

Έκθεση εντόπισε υπολείμματα φυτοφαρμάκων στα περισσότερα συμβατικά δείγματα, με PFAS στο 58% των περιπτώσεων - Ποια χώρα παρουσίασε τη χαμηλότερη επιβάρυνση και τι ισχύει για τα βιολογικά προϊόντα