Ποιες φράουλες έχουν τα λιγότερα φυτοφάρμακα – Έρευνα σε 11 χώρες απαντά
Ποιες φράουλες έχουν τα λιγότερα φυτοφάρμακα – Έρευνα σε 11 χώρες απαντά
Έκθεση εντόπισε υπολείμματα φυτοφαρμάκων στα περισσότερα συμβατικά δείγματα, με PFAS στο 58% των περιπτώσεων - Ποια χώρα παρουσίασε τη χαμηλότερη επιβάρυνση και τι ισχύει για τα βιολογικά προϊόντα
Οι φράουλες που καλλιεργούνται στην Ισπανία εμφάνισαν από τα χαμηλότερα επίπεδα επιβάρυνσης με φυτοφάρμακα μεταξύ των 11 χωρών που περιλαμβάνονται σε νέα έκθεση της PAN Europe και συνεργαζόμενων περιβαλλοντικών οργανώσεων.
Σύμφωνα με την έκθεση, το 78% των δειγμάτων περιείχε τουλάχιστον ένα φυτοφάρμακο, συνήθως κάτω από τα νόμιμα όρια, ενώ το 61% περισσότερα από ένα υπολείμματα, με μέσο όρο 3,5 διαφορετικές δραστικές ουσίες ανά δείγμα.
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Σύμφωνα με την έκθεση, το 78% των δειγμάτων περιείχε τουλάχιστον ένα φυτοφάρμακο, συνήθως κάτω από τα νόμιμα όρια, ενώ το 61% περισσότερα από ένα υπολείμματα, με μέσο όρο 3,5 διαφορετικές δραστικές ουσίες ανά δείγμα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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