48χρονος που θέλει να «ζήσει για πάντα» έχει αυτοάνοσο όπου το στομάχι του «τρώει τον εαυτό του»

Ο 48χρονος Μπράιαν Τζόνσον ανακοίνωσε ότι πάσχει από αυτοάνοση γαστρίτιδα, μια νόσο όπου το στομάχι του «τρώει τον εαυτό του» και μπορεί να επηρεάσει την απορρόφηση σιδήρου και βιταμίνης Β12 - Η πάθηση αφορά το 4,5% του παγκόσμιου πληθυσμού