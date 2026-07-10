48χρονος που θέλει να «ζήσει για πάντα» έχει αυτοάνοσο όπου το στομάχι του «τρώει τον εαυτό του»
48χρονος που θέλει να «ζήσει για πάντα» έχει αυτοάνοσο όπου το στομάχι του «τρώει τον εαυτό του»
Ο 48χρονος Μπράιαν Τζόνσον ανακοίνωσε ότι πάσχει από αυτοάνοση γαστρίτιδα, μια νόσο όπου το στομάχι του «τρώει τον εαυτό του» και μπορεί να επηρεάσει την απορρόφηση σιδήρου και βιταμίνης Β12 - Η πάθηση αφορά το 4,5% του παγκόσμιου πληθυσμού
Ο Μπράιαν Τζόνσον, ο 48χρονος επιχειρηματίας που έχει γίνει γνωστός στο ευρύ κοινό για το ακραίο πρόγραμμα αντιγήρανσης «Don’t Die», ανακοίνωσε πρόσφατα ότι διαγνώστηκε με αυτοάνοση γαστρίτιδα, μια χρόνια πάθηση κατά την οποία το ανοσοποιητικό σύστημα επιτίθεται στον βλεννογόνο του στομάχου.
Όπως δήλωσε ο ίδιος στον Independent, η κατάσταση θα μπορούσε, κατά την εκτίμησή του, να είναι «πολύ χειρότερη» αν τα τελευταία χρόνια δεν είχε επικεντρωθεί τόσο συστηματικά στην υγεία του.
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Όπως δήλωσε ο ίδιος στον Independent, η κατάσταση θα μπορούσε, κατά την εκτίμησή του, να είναι «πολύ χειρότερη» αν τα τελευταία χρόνια δεν είχε επικεντρωθεί τόσο συστηματικά στην υγεία του.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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