Χάαλαντ: Τι περιλαμβάνει η καθημερινή προπόνηση του Νορβηγού – «Πρέπει να είσαι αθλητής 24 ώρες το 24ωρο» λέει

Πώς προπονείται και τι τρώει ο Νορβηγός επιθετικός που έβαλε την χώρα του στον ποδοσφαιρικό χάρτη; Ο Έρλινγκ Χάαλαντ αποκαλύπτει τις συνήθειες που τον οδηγούν σταθερά στην κορυφή