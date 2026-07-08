Χάαλαντ: Τι περιλαμβάνει η καθημερινή προπόνηση του Νορβηγού – «Πρέπει να είσαι αθλητής 24 ώρες το 24ωρο» λέει
YGEIAMOU.GR
Erling Haaland Κρύο ντους Σάουνα

Χάαλαντ: Τι περιλαμβάνει η καθημερινή προπόνηση του Νορβηγού – «Πρέπει να είσαι αθλητής 24 ώρες το 24ωρο» λέει

Πώς προπονείται και τι τρώει ο Νορβηγός επιθετικός που έβαλε την χώρα του στον ποδοσφαιρικό χάρτη; Ο Έρλινγκ Χάαλαντ αποκαλύπτει τις συνήθειες που τον οδηγούν σταθερά στην κορυφή

Χάαλαντ: Τι περιλαμβάνει η καθημερινή προπόνηση του Νορβηγού – «Πρέπει να είσαι αθλητής 24 ώρες το 24ωρο» λέει
Μαρία Κοτοπούλη
«Νιώθω κουρασμένος, αλλά λέω στο σώμα μου ότι δεν είμαι». Αυτή η φράση συνοψίζει τη φιλοσοφία του Erling Haaland, ο οποίος πρωταγωνιστεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 οδηγώντας τη Νορβηγία στην πρώτη της πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Λίγο πριν από την έναρξη του Μουντιάλ, ο Νορβηγός επιθετικός μοιράστηκε μέσω του καναλιού του στο YouTube τις συνήθειες που ακολουθεί καθημερινά, αποκαλύπτοντας ότι η απόδοσή του δεν βασίζεται μόνο στο ταλέντο, αλλά σε μια αυστηρή ρουτίνα που περιλαμβάνει προπόνηση, αποκατάσταση, διατροφή και ποιοτικό ύπνο.

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Μαρία Κοτοπούλη
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