Εγκεφαλίτιδα: Η νo1 επιπλοκή από τον ιό του Δυτικού Νείλου – Τα στοιχεία για την Ελλάδα
Εγκεφαλίτιδα: Η νo1 επιπλοκή από τον ιό του Δυτικού Νείλου – Τα στοιχεία για την Ελλάδα
Ο ΕΟΔΥ προειδοποιεί ότι ο ιός του Δυτικού Νείλου αναμένεται να προκαλέσει νέα κρούσματα το 2026, μέσω τσιμπημάτων μολυσμένων κουνουπιών, με ένα μικρό ποσοστό λοιμώξεων να παρουσιάζουν σοβαρές επιπλοκές
Οδηγίες σε σχέση με την αναγνώριση κρούσματος λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου, την επίσημη δήλωσή του και τις πιθανές επιπλοκές των περιστατικών δίνει ο ΕΟΔΥ στους επαγγελματίες υγείας με αφορμή την καλοκαιρινή περίοδο.
Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, η λοίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου αποτελεί σημαντικό ζήτημα Δημόσιας Υγείας στην Ελλάδα και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Από το 2010 έως το 2025 έχουν καταγραφεί κρούσματα σε πολλές περιοχές της χώρας, γεγονός που αποδεικνύει ότι ο ιός έχει πλέον εγκατασταθεί στην Ελλάδα. Για τον λόγο αυτό, αναμένεται η επανεμφάνιση περιστατικών και κατά την περίοδο μετάδοσης του 2026, τόσο σε ήδη γνωστές όσο και σε νέες περιοχές. Η μετάδοση παρατηρείται κυρίως τους θερινούς και φθινοπωρινούς μήνες, όταν αυξάνεται ο πληθυσμός των κουνουπιών.
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Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, η λοίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου αποτελεί σημαντικό ζήτημα Δημόσιας Υγείας στην Ελλάδα και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Από το 2010 έως το 2025 έχουν καταγραφεί κρούσματα σε πολλές περιοχές της χώρας, γεγονός που αποδεικνύει ότι ο ιός έχει πλέον εγκατασταθεί στην Ελλάδα. Για τον λόγο αυτό, αναμένεται η επανεμφάνιση περιστατικών και κατά την περίοδο μετάδοσης του 2026, τόσο σε ήδη γνωστές όσο και σε νέες περιοχές. Η μετάδοση παρατηρείται κυρίως τους θερινούς και φθινοπωρινούς μήνες, όταν αυξάνεται ο πληθυσμός των κουνουπιών.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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