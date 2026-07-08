Εγκεφαλίτιδα: Η νo1 επιπλοκή από τον ιό του Δυτικού Νείλου – Τα στοιχεία για την Ελλάδα

Ο ΕΟΔΥ προειδοποιεί ότι ο ιός του Δυτικού Νείλου αναμένεται να προκαλέσει νέα κρούσματα το 2026, μέσω τσιμπημάτων μολυσμένων κουνουπιών, με ένα μικρό ποσοστό λοιμώξεων να παρουσιάζουν σοβαρές επιπλοκές