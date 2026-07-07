Σε ποια χώρα ο 1 στους 3 νέους μένει ακόμα στο πατρικό του – Πόσο «μαμάκηδες» είναι οι Έλληνες

Το 30% των 25χρονων ζει ακόμη με τους γονείς του, με τους άνδρες να εγκαταλείπουν αργότερα την οικογενειακή εστία σε σχέση με τις γυναίκες