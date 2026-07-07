Σε ποια χώρα ο 1 στους 3 νέους μένει ακόμα στο πατρικό του – Πόσο «μαμάκηδες» είναι οι Έλληνες
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Άνδρες vs Γυναίκες Ανεξαρτησία Ενηλικίωση

Σε ποια χώρα ο 1 στους 3 νέους μένει ακόμα στο πατρικό του – Πόσο «μαμάκηδες» είναι οι Έλληνες

Το 30% των 25χρονων ζει ακόμη με τους γονείς του, με τους άνδρες να εγκαταλείπουν αργότερα την οικογενειακή εστία σε σχέση με τις γυναίκες

Σε ποια χώρα ο 1 στους 3 νέους μένει ακόμα στο πατρικό του – Πόσο «μαμάκηδες» είναι οι Έλληνες
ygeiamou.gr team
Τουλάχιστον 1 στα 3 αγόρια στη Γερμανία μένει με τους γονείς του ακόμη και μετά την ηλικία των 25 ετών. Τα κορίτσια φαίνεται ότι διεκδικούν πιο νωρίς την ανεξαρτησία τους, αν και, πολλές φορές, προτιμούν κι εκείνα τη σπιτική φροντίδα.

Συγκεκριμένα, το 30% των 25χρονων στη Γερμανία μένει ακόμη με τους γονείς του, όπως προκύπτει από τα τελευταία στοιχεία της Γερμανικής Στατιστικής Υπηρεσίας για το έτος 2025, μεταδίδει η DW. Το ποσοστό αυτό εμφανίζεται αυξημένο, για πρώτη φορά μετά από μια σειρά ετών, στα οποία παρέμενε σταθερά γύρω στο 28%. Γι’ αυτές τις περιπτώσεις, οι Γερμανοί χρησιμοποιούν την ελαφρώς περιπαικτική φράση «Ξενοδοχείον Η Μαμά» (Hotel Mama).

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ygeiamou.gr team
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