Ποια είναι τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά για την υγεία μας – Και ποια είναι τα «χειρότερα»
YGEIAMOU.GR
Πράσινα φυλλώδη λαχανικά Μούρα πατάτες

Ποια είναι τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά για την υγεία μας – Και ποια είναι τα «χειρότερα»

Τα μούρα και τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά βρίσκονται ψηλά στη λίστα των διατροφολόγων - Τι ισχύει για τις αγαπημένες μας πατάτες

Ποια είναι τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά για την υγεία μας – Και ποια είναι τα «χειρότερα»
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Το καλοκαίρι είναι η εποχή της αφθονίας για τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Καρπούζια, ντομάτες, φράουλες, κολοκύθια, κεράσια και πεπόνια γεμίζουν τους πάγκους, προσφέροντας χρώμα, γεύση και θρεπτικά συστατικά.

Αν, όμως, οι ειδικοί έπρεπε να ξεχωρίσουν ορισμένες επιλογές, δύο κατηγορίες φαίνεται να έχουν προβάδισμα: τα μούρα και τα φυλλώδη πράσινα λαχανικά.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης