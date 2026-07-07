Ποια είναι τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά για την υγεία μας – Και ποια είναι τα «χειρότερα»
Ποια είναι τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά για την υγεία μας – Και ποια είναι τα «χειρότερα»
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Το καλοκαίρι είναι η εποχή της αφθονίας για τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Καρπούζια, ντομάτες, φράουλες, κολοκύθια, κεράσια και πεπόνια γεμίζουν τους πάγκους, προσφέροντας χρώμα, γεύση και θρεπτικά συστατικά.
Αν, όμως, οι ειδικοί έπρεπε να ξεχωρίσουν ορισμένες επιλογές, δύο κατηγορίες φαίνεται να έχουν προβάδισμα: τα μούρα και τα φυλλώδη πράσινα λαχανικά.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Αν, όμως, οι ειδικοί έπρεπε να ξεχωρίσουν ορισμένες επιλογές, δύο κατηγορίες φαίνεται να έχουν προβάδισμα: τα μούρα και τα φυλλώδη πράσινα λαχανικά.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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