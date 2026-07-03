Μπορεί η κρεατίνη να βοηθήσει στην κατάθλιψη; Τι δείχνουν 5 κλινικές μελέτες
Μπορεί η κρεατίνη να βοηθήσει στην κατάθλιψη; Τι δείχνουν 5 κλινικές μελέτες
Η δημοφιλής ουσία, γνωστή για την ενίσχυση της μυϊκής απόδοσης, μπαίνει στο μικροσκόπιο ως πιθανή συμπληρωματική θεραπεία για την κατάθλιψη
Η κρεατίνη είναι γνωστή κυρίως ως συμπλήρωμα που χρησιμοποιείται για την αύξηση της μυϊκής δύναμης και της αθλητικής απόδοσης. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια οι επιστήμονες εξετάζουν αν θα μπορούσε να έχει θέση και στην αντιμετώπιση της κατάθλιψης, αξιοποιώντας τον ρόλο της στην παραγωγή ενέργειας του εγκεφάλου. Τα μέχρι σήμερα ευρήματα είναι ενθαρρυντικά, αλλά όχι αρκετά για να αλλάξουν την κλινική πρακτική.
Νέα συστηματική ανασκόπηση, που δημοσιεύθηκε στο Brain Medicine, αξιολόγησε τα διαθέσιμα δεδομένα από πέντε τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές με συνολικά 238 συμμετέχοντες, διερευνώντας εάν η μονοϋδρική κρεατίνη μπορεί να λειτουργήσει ως συμπληρωματική θεραπεία στην κατάθλιψη. Τα αποτελέσματα, ωστόσο, ήταν αντικρουόμενα.
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Νέα συστηματική ανασκόπηση, που δημοσιεύθηκε στο Brain Medicine, αξιολόγησε τα διαθέσιμα δεδομένα από πέντε τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές με συνολικά 238 συμμετέχοντες, διερευνώντας εάν η μονοϋδρική κρεατίνη μπορεί να λειτουργήσει ως συμπληρωματική θεραπεία στην κατάθλιψη. Τα αποτελέσματα, ωστόσο, ήταν αντικρουόμενα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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