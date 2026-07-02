Δε σας παίρνει ο ύπνος; Η ευχάριστη συνήθεια που θα σας χαλαρώσει αμέσως – Και θα ξυπνήσετε με καλύτερη διάθεση
Δε σας παίρνει ο ύπνος; Η ευχάριστη συνήθεια που θα σας χαλαρώσει αμέσως – Και θα ξυπνήσετε με καλύτερη διάθεση
Μελέτη σε 301 ενήλικες συνδέει μια απλή «πρακτική» πριν από την κατάκλιση με ταχύτερη έλευση του ύπνου και καλύτερη πρωινή διάθεση
Δυσκολεύεστε να κοιμηθείτε; Περνάτε ατελείωτες νύχτες άγρυπνοι και σηκώνεστε κουρασμένοι το πρωί; Πρόσφατη μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο Sexuality & Culture, υποστηρίζει ότι ίσως έχει τη λύση στο πρόβλημά σας: Η σεξουαλική αυτοϊκανοποίηση πριν από τον ύπνο φαίνεται να συνδέεται με ταχύτερη έλευσή του, καλύτερη ποιότητα ανάπαυσης και πιο θετική διάθεση το επόμενο πρωί.
Οι ερευνήτριες Natalie Muleta και Michele Lastella του Πανεπιστημίου του Κεντρικού Κουίνσλαντ στην Αυστραλία εξέτασαν 301 ενήλικες, ηλικίας 18 έως 72 ετών, μεταδίδει το PsyPost. Στόχος ήταν να συγκρίνουν τις νύχτες όπου οι συμμετέχοντες αυτοϊκανοποιήθηκαν πριν κοιμηθούν με εκείνες που δεν το είχαν κάνει.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Οι ερευνήτριες Natalie Muleta και Michele Lastella του Πανεπιστημίου του Κεντρικού Κουίνσλαντ στην Αυστραλία εξέτασαν 301 ενήλικες, ηλικίας 18 έως 72 ετών, μεταδίδει το PsyPost. Στόχος ήταν να συγκρίνουν τις νύχτες όπου οι συμμετέχοντες αυτοϊκανοποιήθηκαν πριν κοιμηθούν με εκείνες που δεν το είχαν κάνει.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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