Η Λόουρι είχε 38 παράσιτα στον εγκέφαλό της – Η σπάνια λοίμωξη που της προκάλεσε επιληπτικές κρίσεις και ψύχωση
Η Λόουρι είχε 38 παράσιτα στον εγκέφαλό της – Η σπάνια λοίμωξη που της προκάλεσε επιληπτικές κρίσεις και ψύχωση
Διαβάστε την απίστευτη περιπέτεια της 42χρονης Λόουρι που διαγνώστηκε με μια σπάνια λοίμωξη που της άλλαξε για πάντα τη ζωή
Η Lowri Denman κατάλαβε για πρώτη φορά ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με το σώμα της όταν, μετά από επίσκεψη στην τουαλέτα, ήρθε αντιμέτωπη μ’ ένα τρομακτικό εύρημα: Έναν ταινιοσκώληκα μήκους περίπου ενός μέτρου.
Η 42χρονη από το Cardiff δε φανταζόταν εκείνη τη στιγμή ότι ότι αυτό ήταν μόνο η αρχή μιας μακράς και εξαιρετικά σπάνιας περιπέτειας υγείας. Όπως αποδείχθηκε αργότερα, η Lowri έπασχε από νευροκυστικέρκωση, μια λοίμωξη του εγκεφάλου που προκαλείται από τις προνύμφες του χοιρινού ταινιοσκώληκα. Στην περίπτωσή της, οι γιατροί εντόπισαν 38 παράσιτα στον εγκέφαλό της, τα οποία της προκάλεσαν έντονους πονοκεφάλους, επιληπτικές κρίσεις και ψύχωση.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η 42χρονη από το Cardiff δε φανταζόταν εκείνη τη στιγμή ότι ότι αυτό ήταν μόνο η αρχή μιας μακράς και εξαιρετικά σπάνιας περιπέτειας υγείας. Όπως αποδείχθηκε αργότερα, η Lowri έπασχε από νευροκυστικέρκωση, μια λοίμωξη του εγκεφάλου που προκαλείται από τις προνύμφες του χοιρινού ταινιοσκώληκα. Στην περίπτωσή της, οι γιατροί εντόπισαν 38 παράσιτα στον εγκέφαλό της, τα οποία της προκάλεσαν έντονους πονοκεφάλους, επιληπτικές κρίσεις και ψύχωση.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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